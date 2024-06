El 'True Crime' de los asesinatos en Los Galindos remueve a los vecinos de Paradas 50 años después

Ocurrió un caluroso día de julio de 1975, en Paradas, un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada, como relatan muchos de sus vecinos. De repente cinco personas son asesinadas en el famoso cortijo de Los Galindos, propiedad de los marqueses de Grañina. El revuelo fue tal que muchos vecinos acudieron para socorrer a las víctimas, destruyendo muchas de las pruebas y alterando la investigación. Nada quedó claro y a los 20 años los delitos prescribieron sin culpables.

Es el argumento de uno de los nuevos 'True Crime' que se puede ver en la plataforma Prime Vídeo. Han pasado 50 años desde que ocurrieron los hechos, pero es un episodio que, a día de hoy, sigue removiendo a sus vecinos, ya que los familiares de las víctimas siguen residiendo en esta localidad. Muchos siguen preguntándose qué pudo ocurrir y quién fue el o los culpables. Han sido años de teorías, rumores y leyendas y, entre quienes se hicieron expertos y han escrito sobre el crimen, como es el caso de Francisco Gil Chaparro, aseguran que "muchos saben bien lo que ocurrió".





https://www.youtube.com/watch?v=VZ1o8Dp6uAU





Falleció el capataz de la finca, su esposa, un empleado de la misma y su mujer que no trabajaba allí, además de un tractorista. Sus cuerpos aparecieron en diferentes lugares del cortijo, algunos escondidos, golpeados y el tractorista, tiroteado. El impacto para el municipio fue brutal y a día de hoy, verlo relatado en una serie, remueve heridas como cuenta Manuel Portillo, vecino del pueblo, que conoció a las víctimas e incluso trabajó con ellos. "Yo era mecánico, conocía al capataz, a Juana su mujer, y me pareció aquello una cosa muy extraña; en general hay mucha inquietud en el pueblo al respecto y lo único que se consigue con series como esta es levantar malos recuerdos".

Manuel, por ejemplo, dice que lo poco que ha visto de la serie no se asemeja demasiado a la realidad de lo que ocurrió, mientras que otros aseguran que lo que se relata es bastante veraz. Gil Chaparro puntualiza que la interpretación que se hace en la serie "no está gustando a los vecinos" precisamente porque es algo sobre lo que se hizo "pacto de silencio". "No es que la gente se negara a hablar del crimen, pero si lo hacían era de forma privada y con prudencia porque es algo que marcó al pueblo, y les duele tener que cargar con ese nombre de la España negra que le marcó en un momento de determinado".

Desde el municipio se llegó a hacer un llamamiento para que el pueblo no fuera definido únicamente por este suceso trágico. Sin embargo, ha quedado en la retina de muchos, y el incidente ha sido objeto de numerosos rumores y teorías a lo largo de los años, dejando una profunda huella en la comunidad, a menudo alimentada por leyendas y falsedades.