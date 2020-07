Villalobos solicita el apoyo del PP para invertir en empleo

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido hoy al Partido Popular que se sume al acuerdo que se debatirá en la Federación Española (FEMP) para que los ayuntamientos puedan usar su superávit para invertir en empleo.



Villalobos ha dicho que el PP ha mostrado "reticencias" a la propuesta del Ministerio de Hacienda en este sentido, pero le ha pedido su apoyo, porque "creo que estamos en un momento histórico para el municipalismo, y vemos la posibilidad de utilizar el superávit y el remanente positivo”.



Así, ha reclamado unidad e indicado que "si es por la concesión de préstamos o no, de cesión o no, no es justificativo por parte de la oposición de oponerse a emplear estos fondos”.



Se ha mostrado confiado en que fructifiquen las negociaciones y el trabajo de la mesa de debate con el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que podría cerrar un acuerdo en este sentido. Todo ello, serviría "para posibilitar que el superávit que en el cierre del 2019 haya generado por parte de los ayuntamientos y las diputaciones pueda ser empleado en un Plan Supera para incidir en políticas de empleo o inversiones”.



"Estamos en plena pandemia, aunque hayamos pasado el estado de alarma, y ahora hace falta inversión, porque ya sabemos cómo está la economía, y cómo están los pueblos, y si hay posibilidad de inyectarle unos cuántos millones de euros, bienvenidos sean", ha concluido.