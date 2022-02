De la Torre espera que la subida de la incidencia sea temporal e insiste en vacunación y prevención

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha esperado que "la pequeña subida" en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días en la capital sea "temporal y volvamos a bajar con buen ritmo". Además, ha incidido en que ese "leve repunte debe recordar la oportunidad de vacunarse a quienes no lo hayan hecho aún, la necesidad de ser proactivos en prevención por la salud de todos y para la recuperación de la economía".

De la Torre, en un vídeo en las redes sociales del propio Ayuntamiento malagueño ha aludido a la subida de 30 puntos en incidencia acumulada registrada el pasado jueves y ha precisado también que los hospitalizados en una semana "bajan de una manera significativa".

"Va a ir descendiendo hospitalizados; yo espero que los contagios sigan bajando de una manera decidida y firme, como ha ocurrido días atrás, y que la subida que ha tenido lugar en Málaga, y en otras ciudades de Andalucía y capitales, sea temporal y volvamos al buen camino de bajar con buen ritmo, con buena intensidad como se ha venido haciendo".





No obstante, a su juicio, el mensaje de subida "leve" de la incidencia acumulada el pasado jueves "nos debe hacer recordar, reflexionar a todos" sobre la vacunación y los que no lo han hecho "deben de aprovecharlo, no deben dejarlo". "Tenemos que recuperar el porcentaje de vacunación, que en Málaga es un poco por debajo de la media andaluza, y tenemos que seguir siendo muy proactivos en la precaución y prevención", ha indicado el regidor.

Al respecto, De la Torre ha dicho que aunque las mascarillas ya no sean necesarias en el exterior cuando no hay aglomeraciones, "en el interior hay que usarla y tener siempre higiene en las manos y la distancia social como un objetivo", ha señalado De la Torre, que ha dado "gracias por el esfuerzo que se hace" y ánimo. "Hay que seguir cuidando la salud de todos, la vida de todos y ayudar también a la recuperación económica".

Por otro lado, De la Torre ha explicado que el vídeo, que se emite los domingos, fue grabado el pasado jueves, ya que el regidor ha estado en Dubái para hablar de la Expo 2027 y tratar "de que el público que allí esté, que parte de él van a ser comisarios de otros pabellones y que puede influir en las opiniones de los países respectivos, estén en una dirección de entender que Málaga vale la pena por la temática y por la ciudad y el país que va a acoger la Expo de 2027".

