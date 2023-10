Rocío Blanco, en COPE Andalucía: "Sensibilizar a los jóvenes es clave para el futuro del comercio"

Más de 136.000 empresas, 166.000 tiendas y medio millón de trabajadores. Son sólo algunos datos que nos deja el sector comercial. Ahora, este sector camina hacia un futuro lleno de retos. Un futuro marcado por grandes desafíos como la Inteligencia Artificial.

Y precisamente, sobre esto se ha debatido en las intensas jornadas en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA), toca hacer balance del "I Encuentro de experiencias en el comercio andaluz: De la Innovación a la Sostenibilidad", que se ha celebrado los días 18 y 19 de octubre.

Este encuentro organizado por laConsejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomode la Junta de Andalucía, ha reunido a unos doscientos participantes, que han asistido a talleres, demostraciones y ponencias sobre el sector.

La Consejera Rocío Blanco ha pasado por los micrófonos de COPE Andalucíapara hacer balance de estas horas. Y nos ha contado que no estamos ante un foro al uso: “hemos querido ir más allá, hemos organizado un encuentro de los profesionales del sector, donde han podido analizar en qué punto está el sector y cómo podemos ayudar desde la administración”.

Las Nuevas Tecnologías y la Inteligencia Artificial también son una realidad que afecta al comercio. Por eso este ha sido uno d elos protagonistas de este encuentro:"Hay que saber utilizar para que los pequeños comerciantes y grandes almacenes se vean beneficiados por ella".

La Inteligencia Artificial ¿Una aliada?

Ver la Inteligencia Artificial como una aliada y no como una enemiga. Es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro. Por eso, la Junta de Andalucía trabaja con el sector en un Plan estratégico: “este Plan está basado en conseguir que el sector sea sostenible y gane en competitividad gracias a la Inteligencia Artificial”.

De hecho, en una muestra del apoyo del Gobierno andaluz al sector, la Consejera ha anunciado que el nuevo VII Plan Integral para el sector superará los 90 millones de euros.

Rocío Blanco cree que el futuro del comercio tiene que empezar a fraguarse ya. Por eso, es “importante apostar por asuntos tan relevantes como el relevo generacional o el comercio rural.”

Y va más allá: "Hay que sensibilizar a la sociedad de que la tienda de al lado o los grandes almacenes son pilares fundamentales para la economía andaluza".

La salud del comercio

La realidad no es precisamente fácil, porque “lo que nos traslada el sector es que están fuertes, pero la situación geopolítica no favorece. El gobierno en funciones no da confianza empresarial, y a eso hay que sumarle que las nuevas generaciones prefieren comprar por internet”.

Entre las iniciativas de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; líneas de ayuda al sector como el Plan de Ayudas para fomentar la digitalización en el comercio.

El apoyo de las administraciones es fundamental para los pequeños comerciantes

A lo largo de estos dos días, Rocío Blanco ha visto grandes ideas entre el sector: “Por eso tenemos que ir todos a una y que el apoyo de la administración es fundamental para apostar por este sector. La administración no tiene el conocimiento. Por eso creemos que este encuentro ha sido fundamental para saber en qué podemos apoyarlo”.

Hay muchas ganas. Hay buenas ideas. Por eso, el apoyo de la administración es ahora más importante que nunca. En eso han coincidido todos los asistentes a este I Encuentro de experiencias en el comercio andaluz.

