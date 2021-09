“Para llegar a ese punto le han tenido que pasar cosas muy importantes porque nadie quiere acabar con vida”

Sucedió el viernes 10 de septiembre de 2021. Un granadino de nombre Félix caminaba con su hermano por la madrileña plaza de Manuel Becerra. Cuando llegan a la parte alta del subterráneo que enlaza Francisco Silvela con Doctor Esquerdo ven a una persona que, aparentemente, parecía que estaba haciendo unos estiramientos. “Al llegar al paso de cebra, yo vi como que se había subido a la barandilla. Se lo dije a mi hermano y lo que me sorprendió fue que mi hermano se acercó, corriendo casi, y le agarró de la nochila”.

Fueron segundos definitivos porque en ese momento, nadie tiene la certeza de si puede estar ante una persona que se quiere quitar la vida. “Estuvimos cinco o seis minutos hablando con él, preguntándole a qué se dedicaba. Le dijimos que no hiciese eso, que no merece la pena. Mi hermano le preguntó si creía en Dios y el hombre respondió que sí. Le volvió a preguntar si creía que eso le iba a hacer gracia.

Desde un bar cercano, varias personas presenciaron toda la escena y llamaron a la policía. Durante la conversación, el hombre hizo varios amagos de arrojarse al vacío, pero el hermano de Félix lo tuvo cogido de la mochila en todo momento. En medio una charla tan tensa, consiguieron llegar al fondo del problema. “El hombre estaba en estado de shock. Nos contó que su mujer le había dejado y que había perdido la documentación, por lo que no podía salir del país”.

Nada que no nos pueda suceder a cualquiera de nosotros. Momentos en los que una persona llega a estar hundida hasta el punto de no valorar ni su propia vida. Momentos en los que uno debe tener claro que esta sociedad no quiere que dejes de estar entre nosotros.

Lo que no sabían Félix y su hermano es que, el mismo día que evitaron que una persona se quitase la vida, se estaba conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.