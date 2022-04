Moreno asegura que su objetivo es "no depender de nadie y poder gobernar en solitario"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este viernes que las encuestas le "animan a pensar que es posible gobernar en solitario", aunque ha admitido que Vox va a "intentar ponerlo muy difícil" tras la designación como candidata de la diputada Macarena Olona, con la que cree que "Vox pone toda la carne en el asador para intentar que no pueda gobernar en solitario".



En una visita institucional a Encinarejo, entidad local de Córdoba, Moreno ha declarado que "las encuestas son encuestas", de modo que "ni las encuestas muy buenas ni las muy malas las tengo en cuenta" porque "al final quedan 51 días para las elecciones; esto es muy largo y hasta que no se abran las urnas, el resultado no se va a saber".



El PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 40% de los votos y una ventaja de 12 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 28% de los sufragios, y se quedaría al borde de la mayoría absoluta con entre 50 y 53 diputados, mientras que Ciudadanos (Cs) quedaría fuera del nuevo Parlamento donde ahora cuenta con 21 escaños, según una encuesta de IMOP-Insights que publica este viernes 'El Confidencial'.



De acuerdo con dicho sondeo, basado en 953 entrevistas realizadas entre el 25 y el 26 de abril --justo tras el anuncio del adelanto de los comicios al 19 de junio--, Vox obtendría el 13,5% de los votos, 10,7 puntos más que Cs, que se quedaría con el 2,8% de los sufragios.



También por delante de la formación naranja quedarían la confluencia 'Por Andalucía' que impulsan Podemos, IU y Más País --aún pendiente de concretar--, con un 7,9% de los votos, y Adelante Andalucía, formación que lidera Teresa Rodríguez y que obtendría el 1,3% de los votos.



El sondeo refleja que el PP-A y Vox mejorarían en votos respecto a los comicios de diciembre de 2018, al obtener un 19,2 y 2,5% más, respectivamente, mientras que el PSOE-A repetiría el porcentaje de apoyo recibido en la última cita autonómica, y Cs caería un 15,4%.