Loles López , tras la firma del Primer Pacto por la conciliación: "La revolución invisible"

Andalucía tiene ya el primer pacto por la conciliación y la corresponsabilidad. El pacto cuenta con 54 medidas y se han destinado casi 43 millones millones de euros.

¿ Y en qué consiste exactamente este acuerdo? Se trata una herramienta para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en la región. En COPE Andalucía hemos hablado con laConsejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad , Loles López. Reconoce que la clave está en hacer un cambio de mentalidad y de cultura. No es fácil.

El principal objetivo de este pacto que han firmado la consejera de Igualdad y el presidente de la FAMP, José María Bellido, incluye 54 medidas por la igualdad entre hombres y mujeres: “que esto no sea algo excepcional de lo que hablemos durante un tiempo y ya está. No. que lo interioricemos, que ea algo normal y lo llevemos en el ADN". Que las responsabilidades sean igual para las dos partes, para hombres y para mujeres.

Paso a paso

Un duro reto por delante. “Hay que dar el primer paso.” López lo llama la revolución de lo invisible. E insiste en que "desde las instituciones hay que concienciar, por eso han firmado este pacto con la FAMP. Gracias a él, "los 785 municipios de toda Andalucía, se convierten en altavoces apostando por lo mismo: la conciliación”.

López asegura que corresponsabilidad es igual a educación. Desde los hogares, desde casa. “Que el cuidado de los mayores, las tareas del hogar, tienen que ser por igual entre hermanos. Que el niño no se vaya a jugar al parque y la niña se quede haciendo las tareas del hogar.”

Por una igualdad real

Hay que empezar desde casa. Para que en un futuro, nuestros hijos lo vean como algo lejano. La consejera ha reiterado que el Gobierno andaluz camina “con paso firme” hacia una sociedad más justa e igualitaria. De hecho, las deducciones fiscales del Gobierno andaluz que fomentan la conciliación y la corresponsabilidad suponen un ahorro de 11,1 millones de euros para las familias andaluzas.

Debido a la importancia del pacto, la consejera ha llamado a entidades sociales, agentes económicos y administraciones para que se adhieran a este pacto. Porque según Loles López, “es un pacto de toda la sociedad”.

La responsabilidad de las tareas del hogar no debe recaer sólo en la mujer

Se van dando pasos. Pero hay mucho camino por recorrer. “Hemos conseguido muchas cosas en el ámbito laboral, pero lo invisible es lo que pasa de puertas para adentro en casa. Las mujeres nos seguimos encargando de las tareas del hogar con mucho más peso que el hombre. Eso hay que cambiarlo de raíz”.

¿Qué va a suponer este pacto para las mujeres andaluzas? ¿Nos va a cambiar en algo la vida? Ese es el objetivo. Y ante tantas preguntas, encontramos la respuesta en otro interrogante. "¿Vamos las mujeres a plantarnos? Yo, mujer, hablo de mí. Hablo de mi pareja. No , tú no me ayudas a lavar ni a recoger la ropa. Esto es una responsabilidad de los dos.”

