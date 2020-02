José Manuel Soto arremete contra la demagogia de un diputado de Podemos con las hijas del Rey

La presencia del Rey Felipe VI en el Congreso de los diputados para celebrar los actos de inicio de legislatura fue ampliamente aplaudida por los diputados. Tanto es así que la bancada compuesta por el Gobierno, del que ahora forman parte reconocidos republicanos como Garzón, Yolanda Díaz, Irene Montero y el propio Iglesias, acabaron aplaudiendo a Su Majestad. Pasado el trago institucional, pues la propia Montero confirmó que su aplauso se debía al protocolo que se le había impuesto, desde las filas de Unidas Podemos aprovecharon el momento, de mano del canario Alberto Rodríguez para hacer un poco de populismo con las figuras de las hijas del Rey.

La sanidad y educación de la Infanta y la Princesa

El error que cometes a la hora de cocinar una paella que indigna a los valencianos Se tienen que tener en cuenta una serie de indicaciones para no estropear una buena paella 05 feb 2020 - 18:41

Alberto Rodríguez es uno de los diputados que se ha ido haciendo fuertes en el partido morado. El que fuera coloquilamente conocido como el diputado de las rastas, ha demostrado que su futuro político puede ir más allá de su peinado (tan poco habitual en la Cámara) y ha llegado a sustituir a Pablo Echenique como secretario de organización del partido.

En un discurso protagonizado por Rodríguez, en el que su partido le calificaba como "demócrata", cargaba contra las hijas de Felipe VI, a las que, con cierta ironía se refería en relación a la educación y sanidad que estas habían recibido.

En su intervención parlamentaria, contraponía la situación de Leonor y Sofía con la de otras niñas en España que, según el diputado de Podemos no podrían recibir este tipo de beneficios sociales. La comparación ha resultado tan chocante para algunos usuarios que destacados tuiteros, como el cantautor sevillano José Manuel Soto han contestado las palabras del canario.

Ahora me entero yo de q los españoles no tenemos asegurada la sanidad y la educación por ley, menos mal q estáis los de Podemos para conseguirlas, gracias, no sé qué haríamos sin vosotros... https://t.co/cSNCyCcpsa — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 6, 2020

"Ahora me entero yo de que los españoles no tenemos asegurada la sanidad y la educación por ley, menos mal que estáis los de Podemos para conseguirlas, gracias, no sé qué haríamos sin vosotros...", ironizaba Soto en su perfil de Twitter.

La respuesta de las redes

La intervención de Alberto Rodríguez ha resultado de lo más chocante para muchos, que no han dudado en responder a su vídeo en las redes.

Prácticamente ayer,uno que tiene delante, también con coleta y que ahora es vicepresidente, tuvo un parto gemelar con gran prematuridad y gracias a la sanidad pública,que hoy en día tenemos más que garantizada TODOS, hoy están a salvo.

Demagogias de estos ni una! — BelBalf ������️��️⛳���� (@BelBalf) February 6, 2020

Señor chino y por pedir también chófer y servicio express de comida a domicilio — joni gf (@jonchandoi) February 6, 2020

Desde que tengo uso de razón... La seguridad social sanidad y educación están cubiertos.. Para niños, niñas mujeres y hombres jóvenes y ancianos extranjeros y nacionales... Demagogias Comunistas — Baba&Ginna ���� (@BabaGinna) February 5, 2020