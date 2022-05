Hacienda comienza a elaborar el Presupuesto de Andalucía de 2023: "El objetivo es que arranque el 1 de enero"

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía ha anunciado este lunes que ha iniciado la redacción de la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración del Presupuesto de la comunidad para el año 2023, "teniendo en cuenta que es un objetivo prioritario disponer de un presupuesto que esté operativo a fecha de 1 de enero de ese ejercicio", según ha subrayado.



La Consejería ha resaltado en un comunicado que "el Gobierno andaluz se ha marcado como propósito que su aprobación por el Parlamento de Andalucía se produzca antes del 31 de diciembre, a pesar de las dificultades que conlleva un proceso electoral", en alusión a los próximos comicios andaluces, marcados para el 19 de junio.



El consejero del ramo, Juan Bravo, ha defendido la "necesidad" de iniciar el año con un presupuesto "actualizado y adaptado a la nueva realidad", después de haber contado en este 2022 con unos presupuestos prorrogados tras no haber salido adelante las cuentas proyectadas para este ejercicio. "Si tuviésemos una segunda prórroga del Presupuesto, entraríamos en 2023 con unas cuentas que corresponden a 2021 y que se prepararon en 2020", una circunstancia que considera que no es la más adecuada, teniendo en cuenta "la realidad que estamos sufriendo".



En su opinión, "con las actuales dificultades de una elevada inflación o el impacto de la guerra en Ucrania, no cabe duda de que serían unos presupuestos totalmente desfasados y que dejarían a Andalucía fuera de juego". "Necesitamos presupuestos en 2023, además, para impulsar la ejecución de los fondos europeos y los recursos procedentes del Next Generation, que nos permitan ser lo más ágiles posible. No es el momento de que las cosas vayan despacio, sino todo lo contrario, por lo que, pensando en los andaluces, la mejor opción es tener presupuestos para 2023", ha señalado.



En este sentido, ha apuntado que tener cuentas prorrogadas por segundo año complicaría la cofinanciación con recursos propios de la Junta de Andalucía exigida en los proyectos europeos tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como de los fondos estructurales, "precisamente en un momento crítico porque está finalizando la regla n+3 del marco financiero plurianual 2014-2020", es decir, que en 2023 estos recursos deben tener certificado su gasto.



Las tareas técnicas de elaboración del Presupuesto también dependerán de la estructura competencial de las consejerías, ha señalado la nota de prensa. Aun así, Bravo ha destacado que los esfuerzos se centrarán en que el 1 de enero de 2023 Andalucía "cuente con unas nuevas cuentas que le permitan afrontar con garantías los retos futuros", y "en ese empeño ya trabaja la Consejería de Hacienda y Financiación Europea".