Esto es lo que ocurre si das plantón a tu médico y no anulas la cita previamente: "No hay margen"

Son las 9 y diez minutos de la mañana. La enfermera sale de consulta y llama a la primera paciente. Nadie responde. Nadie ha llamado para anular la cita, pero tampoco ha ido a su médico.

En muchas ocasiones no hay justificación alguna. Puede que el paciente piense: “La cita es a las 9, pero si no voy, tampoco pasa nada. Ya me encuentro mucho mejor.” Y así, con esta reflexión, es como se pierden millones de citas médicas en Andalucía.

Millones de citas tiradas a la basura

Cuatro millones de citas se perdieron en Andalucía en los primeros meses del año, casi 3 millones en atención primaria. Esta cifra equivale a que trescientos médicos de familia se queden con la consulta vacía durante un año.

En la provincia de Sevilla, la cifra es demoledora. Solo de enero a mayo de 2024, más de 280.000 pacientes no han acudido a su cita con el médico, y tampoco han avisado.

"Concienciar a los ciudadanos"

Para evitar estos plantones a nuestro médico, la Consejería de Salud pondrá en marcha una campaña en septiembre. Así lo ha confirmado la Consejera de Salud, Catalina García. EnCOPE Andalucía hemos hablado con una de las doctoras que se ven afectadas a diario por esta realidad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gloria Mestre es médica de familia y directora médica del Distrito Sevilla. Nos cuenta que hoy al menos ha tenido cuatro ausencias sin previo aviso y que los pacientes que no van y tampoco anulan, son reincidentes. ¿Qué ocurre con ese hueco? Pues que se pierde. Así de fácil.

Hospital San Cecilio, en Granada

Tampoco pueden atender en ese tiempo a las personas que asisten por Urgencias, porque estas personas deben ser atendidas por los médicos de Urgencias.

En definitiva, si le damos plantón a nuestro médico, la cita se pierde. ¿Y qué hace el médico durante el tiempo que tendría estar en consulta? ¿Puede recuperarlo de alguna manera?

"Sin margen"

Ahora, la Consejería de Salud quiere concienciar a los ciudadanos. ¿Pero y los médicos? ¿Cómo viven estos plantones de los pacientes sin explicación alguna? Pues mal. Porque “si el paciente no va a la consulta y pierde su cita, no nos da margen para coger a otro paciente”.

En ese tiempo, los médicos intentan recuperar algo de trabajo. “Intentamos avanzar en algún informe, o adelantar en consulta porque desgraciadamente tenemos un tiempo límite, y nosotros atendemos al paciente el tiempo que lo necesita”.

Si no acudimos a nuestra cita médica, se pierde

Las consecuencias de dar plantón a nuestro médico

Nos cuenta la doctora que va llamando a los pacientes. “Pero si el de las 9 y 10 no ha llegado, al de las 9 le damos algo más de tiempo. Hay que intentar gestionar la consulta para atender a todos los pacientes”.

Hay pacientes que son reincidentes en no anular la cita y no acudir. Habría que hacer algún tipo de medida. “Yo creo que un plan de concienciación para los que no vengan a consulta sin avisar, podría funcionar. Deben conocer la importancia de anular una cita”.

Reincidentes

El Servicio Andaluz de Salud monitoriza el sistema de citas de forma que se sabe perfectamente qué personas son las que "reinciden" en pedir y anular dichas citas.

Ante estos datos, el SAS tiene previsto arrancar en septiembre una campaña de concienciación. El objetivo de la campaña es reducir "de manera importante" este número. Porque estos plantones a nuestro médico también contribuyen a aumentar las listas de espera.

También te podría interesar:

Pacientes que dejan colgado a su médico: Málaga cierra 2023 con medio millón de citas perdidas