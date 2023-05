Así es la jornada de un médico de familia: "Todo se complica en las urgencias"

Faltan unos minutos para las 8 de la mañana. Un grupo de personas esperan en la puerta del centro de salud de la localidad sevillana deSan Juan de Aznalfarache. Medio adormilados todavía, algunos llevan documentación en la mano. Otros van acompañados de algún familiar. No hablan mucho entre sí.

A las 8, el centro abre sus puertas. Algunos se dirigen a la consulta del doctor Vicente Martín. El médico empieza a las 8.05 a pasar consulta. Estará aquí hasta las 3 de la tarde. Hoy no tiene ni un solo hueco disponible. Desde hace días.

Una intensa jornada por delante

Su primera paciente presenta una pluripatología. Ante un diagnóstico, como este, reconoce: “necesito más de seis minutos para reconocerla. Es la única forma de que la calidad de su atención sea la que piden los pacientes”.

Un día como hoy, el doctor puede ver hasta a sesenta pacientes. “Son demasiados, y la realidad empeora cuando hacemos guardia en Urgencias." Y precisamente, por una mejora en la Atención Primaria, el Sindicato Médico Andaluz está convocando paros semanales en Andalucía. Mientras, siguen negociando con la Junta de Andalucía.

Los médicos de familia aseguran que atienden a una media de cuarenta y cinco pacientes

Avanza la mañana. El centro de salud sigue llenándose de pacientes. Una joven se acerca a la consulta. Va con su madre. No tiene cita pero espera. Cuando se abre la puerta para que salga un paciente, le pide unos minutos: “Doctor, ¿Podría hacerle una pregunta? Será solo un minuto”.

Pero nunca es un minuto. Además, estos pacientes no aparecen en agenda. Y cada día nos cuenta que atiende una media de seis - siete pacientes sin cita. Según sus cálculos, para atender a estos pacientes necesita al menos una hora.

Largas listas de espera

A unos metros de su consulta, en el mostrador, un hombre de mediana edad quiere pedir cita para mañana. “Necesito que me vea el doctor Martín”. No es necesario revisar su agenda para darle una respuesta. “El doctor no tiene hueco esta semana”.

Vicente Martín nos cuenta en COPE ANDALUCIAque esos pacientes a los que también atiende, no aparecen en su agenda. Así que son muchos más de sesenta.

Es la una y veinte de la tarde. El doctor ya no atiende a más pacientes en su consulta. Ahora, irá a visitar a pacientes domiciliarios, hasta las 3 de la tarde que terminará su jornada. Eso hoy, que no tiene turno de guardia.

