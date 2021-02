El curioso motivo que ha convertido a 'Andalucía' en trending topic

El próximo día domingo 28 de febrero Andalucía conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico, que cumple este año su 41º aniversario. Con ello la Junta de Andalucía a través de sus redes sociales oficiales está promocionando la celebración del 28 hasta su llegada.

‘ANDALUCÍA’ TRENDING TOPIC NACIONAL

Con la bandera de Andalucía colgada ya en muchos balcones de la comunidad, la Junta de Andalucía ha compartido a través de Twitter un vídeo en el que locutan las estrofas del himno creado por José del Castillo y Blas Infante: “¡Andaluces, de nuevo, levantaos! #28F #DíaDeAndalucía” reza el mensaje.

Un vídeo que sobrepasa ya las 398.000 reproducciones y que ha hecho que ‘Andalucía’ se haya convertido en trending topic a nivel nacional alabando el mensaje y reuniendo a los andaluces en las redes sociales. Algunos usuarios respondían haciendo gala del Carnaval que se debía de estar celebrando en estos momentos: "Perdona que no me levante, pero estoy mejo sentao... Bueno, via pone de pie, me viadejá de tontería. Venga 1, 2 y 3, qué bonita Andalusía...", del pasodoble de Juan Carlos Aragón "Aunque diga Blas Infante".

Perdona que no me levante, pero estoy mejo sentao... Bueno, via pone de pie, me viadejá de tontería. Venga 1, 2 y 3, qué bonita Andalusía... ��https://t.co/vwmJNrgqik — ro⚡ (@rociomc_9) February 16, 2021

Pero el vídeo preparado por la Junta no ha gustado a muchos, que han criticado el ‘no’ acento andaluz del locutor, las imágenes de archivo usadas para él o la música, alejada para muchos de la andaluza: “La Andalucía con imágenes de archivo, muchas de ellas sin ser de nuestra tierra, y con una locución que, de nuevo, pretende invisibilizar nuestro acento. Los estereotipos siguen. Nos levantaremos, sí, pero no gracias a esta gente”, respondían. Otros lo hacían con ironía:

Venga tenéis doce días para hacerlo de nuevo y en andaluz pic.twitter.com/E1Xb766nzv — Luna Flamenka. (@Luna_Flamenka) February 16, 2021

BLAS INFANTE Y EL 4 DICIEMBRE, OTROS PROTAGONISTAS

3 años antes del proceso de autonomía de 1980 Andalucía vivió en sus calles las grandes manifestaciones autonomistas, un día que más de cuatro décadas después muchos reivindican como el Día Nacional de Andalucía. Un día en el que millones de andaluces se lanzaron a las calles de las 8 provincias reivindicando las instituciones de autogobierno. El 4 de diciembre también se conmemora el asesinato del manifestante Manuel García Caparrós, en Málaga.

Por su parte hace menos de un año Andalucía volvía a homenajear a uno de sus ciudadanos más ilustres, el compositor de la letra del himno Blas Infante. El malagueño está reconocido en el Estatuto de Autonomía como Padre de la Patria Andaluza y es homenajeado cada 28 de febrero.

La Junta de Andalucía realizará la semana que viene un Consejo de Gobierno Extraordinario en Ronda, en el que se conocerán las distinciones que se concederán el 28 de febrero.

