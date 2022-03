Andalucía evalúa "en casi 1.000 millones" el impacto del paro del transporte

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha evaluado este lunes "en casi 1.000 millones de euros" el impacto en Andalucía del paro que mantienen un sector de transportistas, dato que le ha llevado a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tome decisiones, para eso es el presidente del Gobierno" frente a una reacción que ha descrito como "dando patadas hacia adelante" por encontrarse el país "en una situación delicada".





En una atención a medios en Umbrete (Sevilla), enmarcada en el acto 'Enoturismo Itinerario Aljarafe-Bajo Guadalquivir', Marín ha sostenido que "no entiendo por qué esas ayudas no han llegado antes, no entiendo por qué el Gobierno sigue sin sentarse con autónomos y pymes que están sufriendo más por la subida de los precios de los carburantes" tras argumentar con el ejemplo que "no se puede producir vino y vender por debajo del precio de producción porque al final te estás descapitalizando".





El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero ha instado consecuentemente al Gobierno a "aplicar ya una rebaja efectiva sobre el IVA de los carburantes para los transportistas", petición que ha hecho extensiva "para todos, no solamente para lo que están en huelga", mientras que ha esgrimido que "las comunidades están dispuestas a compartir el 50% de la recaudación que reciben de transferencias del Estado" tras considerar que "hay margen de maniobra en el IVA".





Marín ha demandado "ayudas a las empresas" por lo que ha reiterado su sorpresa por la repercusión en muchos sectores del paro, que ha traducido en problemas de "abastecimiento de materias primas de muchas empresas, que no están pudiendo llevar a cabo su producción y ventas".





El vicepresidente de la Junta ha abogado por una receta que ha descrito como la toma de "decisiones ágiles, consensuadas, hablar con todo el mundo, con los transportistas" tras desglosar un contexto para la actividad empresarial donde ha incluido los dos años de repercusión de la pandemia de coronavirus con "el añadido de la guerra por la invasión de Ucrania por Rusia" que "está haciendo sufrir a todo el mundo", por lo que ha expresado que "me preocupan los agricultores, los ganaderos, los transportistas andaluces", de quienes ha subrayado que "están tirando de la economía, generando empleo" por cuanto "hoy la economía se están resintiendo".





Sobre la repercusión del paro del transporte en Andalucía, más allá de los casi 1.000 millones de los que ha hablado este lunes, Marín ha afirmado que "son datos que no tenemos" para dar cuenta de que en estos momentos en Andalucía son casi 84.000 trabajadores los que se encuentran en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de manera que ha trasladado que es una cifra que "ha bajado de forma considerable".