Vox sobre su exconcejala en Torremolinos: "Es tremendamente desleal, injusto y una completa marranada"

Un teatro para esconderse en el victimismo. Así califican desde Vox la forma de actuar de la que fue número dos de la lista del partido el 26-M en Torremolinos, que ya se ha dado de baja del partido después de haber apoyado los actos del Orgullo LGTBI, algo que no le autorizó Vox. Se trata de Lucía Cuín, hoy concejala electa en Torremolinos que no va a entregar su acta: el 15 de junio, cuando se constituyan las corporaciones, quedará en el grupo de no adscritos. Y en los mentideros políticos ya se habla de maniobra.

Que Vox pierda un concejal en Torremolinos complica al PP llegar a la Alcaldía (fue la lista más votada, pero para gobernar necesita el apoyo de Ciudadanos y de Vox, pero ese pacto “a la andaluza” ahora se complica). La responsable de Comunicación del partido de Abascal en Málaga, Sonia Crespo, en la tertulia de mujeres en 'Herrera en COPE MÁS Málaga' hablaba de teatro: “Estamos convencidos de que esto ha sido un teatro que vende muy bien, que sabía que iba a estar en todos los medios y que se iba a poder esconder bajo ese victimismo”. “¿Qué es, una progre que no sabía lo que era Vox?”, se pregunta Crespo, que cuestiona que Lucía Cuín acudiera concretamente “a un evento de ese tipo, que es a lo que Vox se opone, que entendemos como eventos promovidos por el lobby LGTBI y no los apoyamos, apoyamos la defensa de los derechos de estas personas de otra manera”. "Teníamos ciertos indicios de que nos la iba a jugar, Torremolinos es un pueblo, la gente se conoce y te van comentando", añade Sonia Crespo (la segunda por la derecha en la imagen que acompaña a esta información).

"JUGADA" CON EL PSOE

Desde Vox implican en esta supuesta maniobra al PSOE: “Monta todo esto para tener un paraguas de victimismo, que ella cree que le va a salir la jugada muy bien y el PSOE también, pero se va a demostrar en unos días”, el próximo día 15, cuando se configuren los nuevos ayuntamientos.

La responsable de Comunicación de Vox va más allá: “Ya se está hablando por el pueblo que ella está apalabrando una concejalía en concreto y dos cargos de confianza; son rumores, pero todo se va a ver”. En esta historia hay una variable más: Lucía Cuín es pareja de uno de los miembros de la lista electoral del PSOE en Torrremolinos.