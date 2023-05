Uno de los médicos a los que un paciente intentó agredir en Málaga: “Levantó el puño y vino hacia nosotros"

La noche transcurría con normalidad en la sala de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga capital hasta que, sobre las dos de la madrugada del pasado sábado, un hombre corpulento llegó a admisión en actitud agresiva y tirando el DNI sobre la mesa. En el hospital ya lo conocían.

En lo que va de año había acudido en casi 30 ocasiones quejándose de distintos dolores. Según los médicos; ningún caso revistió gravedad. Valentina, una profesional que trabaja desde hace 25 años en el centro, fue una de las encargadas de atenderlo por un dolor abdominal que no revestía importancia. Ahí comienzan los problemas “dijo que no estaba de acuerdo con el diagnóstico, que iba a poner una reclamación y que iba a volver a entrar otra vez”, cuenta Valentina en COPE Málaga.

Durante la consulta vuelven a negarle más exploraciones porque, según los doctores, su caso no revestía ninguna gravedad. En ese momento, el paciente reacciona de manera agresiva “al decirle que no precisaba de ninguna prueba, se levantó, y con el puño se fue directo a nosotros para pegarnos. La suerte es que había allí cinco personas de seguridad que pudieron reducirlo”.

DENUNCIA

A pesar de ser un habitual del servicio de Urgencias y haber dado problemas en innumerables ocasiones, nunca había sido denunciado. Pero esta ha sido la gota que ha colmado el vaso “he coincidido con él varias veces. Siempre acaba tirando algo o, insultando y amenazando. Entonces se me cruzaron los cables y me dije que había que hacer algo”, señala Valentina. Tras ser denunciado, la Policía se llevó detenido al paciente.

“NO ME SIENTO PROTEGIDA”

Al día siguiente, desde los juzgados comunican a los denunciantes que someterán el caso a un juicio rápido que se ha fijado para febrero de 2024. Un tiempo en el que el paciente puede regresar al centro. Valentina confiesa que se siente desprotegida: “Sabe perfectamente quienes lo hemos denunciado. No tengo una orden de alejamiento de él. Yo entro y salgo todos los días y no me siento protegida. Si viene esa persona lo tengo que volver a ver ¿tengo que esperar a que me vuelva a agredir?”.

MÁS AGRESIONES

Valentina pone nombre a propio a los profesionales sanitarios que son agredidos, verbal o físicamente en los centros de la provincia de Málaga. Según el Colegio de Médicos de Málaga, 2023 podría terminar con más de medio centenar de agresiones en este ámbito.