¿Qué será de tus perfiles en redes sociales cuando mueras?

Cuando nos referimos al término herencia, automáticamente pensamos en bienes materiales que son traspasados de persona a persona, previa elaboración de un testamento que deja hecho la persona que fallece. Es el documento en el que se detalla el reparto del patrimonio que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Los tiempos cambian, y debemos ser conscientes de que hoy día la gran mayoría de personas, contamos con otro tipo de patrimonio; el digital.

TENEMOS UNA DOBLE VIDA

Claves de correo y perfiles en Facebook, Twitter, Instagram. Se puede decir que tenemos una doble vida, la física y natural, y la digital ¿te has preguntado alguna vez que ocurriría con todo ese patrimonio digital si dijéramos adiós a este mundo?

DEJARLO TODO BIEN ATADO

El abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González nos subraya que no sólo es posible morirse en internet, sino que es lo más aconsejable. En una entrevista en el programa dedicado al Polo de Contenidos Digitales, el experto asegura que, en caso de Google, se trata de un proceso muy sencillo en el que sólo se invierten cinco minutos y totalmente gratuito “en Google se puede realizar una configuración mediante la que, en caso de que transcurra un tiempo predeterminado de inactividad, puedan traspasar las claves a la persona de confianza que hayamos designado para que gestione de manera adecuada la cuenta y las diferentes aplicaciones”, señala el abogado.

REDES SOCIALES

En el caso de las redes sociales las gestiones se realizan de manera distinta y hay que hacerlas de manera individual. Por ejemplo, en Facebook podremos designar a través del apartado “Legado” a un heredero que deberá reunir requisitos como tener también perfil en esta red social y que sea mayor de edad. La configuración se hace de manera personaliza “si le he comunicado previamente a Facebook que si no accedo en un tiempo determinado a la red social es signo que ya no estoy en este mundo, la persona que hayamos designado podrá bajar todo lo que tengamos en Facebook: fotos, vídeos, etc...” asegura el experto. Aunque también nos habla de otra modalidad que nos permite cerrar el perfil sin que nadie herede nuestros datos a través de la autodestrucción. Facebook trabaja para evitar que se confirme un estudio que afirma que en 2098 podría haber más personas muertas que vivas en esta red social.

DINERO VIRTUAL

Las cuentas de las denominadas criptomonedas funcionan de una manera totalmente distinta ya que en ningún caso puede nombrarse heredero “no podemos identificarnos con el DNI, sólo con una única clave personal e intransferible, es decir, que para que otra persona pueda acceder a nuestra cuenta de dinero virtual necesita conocer la clave de acceso. Es la única manera”, apunta el experto.