¿Por qué los extranjeros no están obligados a pagar las multas de tráfico en Málaga capital?

Durante 2019, el Ayuntamiento de Málaga sancionó por infracciones de tráfico a 4.000 extranjeros no residentes en Málaga, lo que se traduce en unos 400.000 euros en multas. Un gran porcentaje de este importe no se cobrará ya que los extranjeros sancionados que viven fuera de España no están obligados a abonar las multas. Ya se haya cometido con vehículo particular o de alquiler. Si lo hacen, si pagan, es de forma voluntaria.

Si el autor de una infracción, por ejemplo por un mal estacionamiento, no es identificado en el momento y vive fuera de España, se pone en marcha un protocolo de colaboración entre países de la Unión Europea, para hacerle llegar la notificación a su país, aunque esto no asegura su cobro por parte del Ayuntamiento como indica el concejal de Economía y Hacienda Carlos Conde, "si bien existen estos mecanismos de comunicación en los países de la Comunidad Europea, aún no existen todavía un mecanismo de cobro de estas multas. Por esos siempre esta la voluntariedad de la persona infractora al hecho de que al recibir la notificación proceda al pago de la sanción”, comentó en COPE Málaga.

Este mecanismo se aplica también a los conductores extranjeros no residentes en España que son sancionados al volante de un coche de alquiler, "el artículo 11 de la seguridad vial, obliga a los propietarios o los rent a car identificar a la persona que alquila el vehículo, luego se localiza para volver a notificar dicha infracción”, subrayó.

Es decir, que si viven fuera de España, el pago es voluntario. Sin embargo existen casos concretos en los que sí es posible poder cobrar a este tipo de infractores el importe de la sanción que acaba de cometer.