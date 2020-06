Málaga acogerá este verano más de 20 conciertos este verano en un nuevo ciclo musical

Miguel Poveda, Ara Malikian, 091, Mala Rodríguez y Carolina Durante son las primeras confirmaciones de 'Málaga Gira', un ciclo de conciertos que tendrán lugar en el auditorio municipal Cortijo de Torres entre julio y septiembre de 2020 y que alcanzará más de 20 actuaciones.

Además, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, se llevará a cabo una adaptación del espacio para poder garantizar la seguridad del espectador según las exigencias y recomendaciones sanitarias establecidas.

Con una capacidad inicial de 800 personas, 'Málaga Gira' nace con la necesidad de reactivar la ciudad a través de la música. En estos momentos los artistas están trabajando en ofrecer un show acondicionado a las necesidades que este tipo de espectáculos van a requerir. Se trata de unas presentaciones únicas, con una interacción entre público y artista como nunca antes se ha dado.

"Todos los estilos caben en una propuesta arriesgada en su contenido y segura en su forma de ejecución, donde la experiencia musical tomará una nueva visión y hará de la ciudad de Málaga una pionera en la realización de este tipo de espectáculos", han valorado.

PRIMEROS ARTISTAS CONFIRMADOS

Entre los primeros conciertos confirmados están el25 de julio, Ara Malikian; 31 de julio, Carolina Durante; el 1 de agosto, Miguel Poveda, el día 7 llegará el turno de 091 y Mala Rodríguez, con fecha aún por confirmar.

Así, el cantaor Miguel Poveda es una de las principales figuras más representativas del flamenco en este momento. Premio Nacional de Música de 2007, Premio Nacional de Cultura 2011 de Cataluña, Premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Medalla de Andalucía en el 2012 e hijo adoptivo de Sevilla y su provincia, hijo predilecto de Badalona, entre muchos galardones más, ha sabido construir su carrera con amor, constancia, esfuerzo y bajo la inspiración de los grandes de la música.

En este viaje por el universo Poveda se enconrtará su querencia por el Cante Flamenco, la poesía, la canción andaluza, incluso algunas de sus composiciones más recientes.

Otro de los artistas confirmados es el violinista Ara Malikian. De origen libanes y ascendencia armenia, ha grabado mas de 40 discos, creando su propia orquesta y un lenguaje único. Acompañado de Iván 'Meloìn' Lewis al piano, serán los encargados de recorrer las diferentes canciones del nuevo disco 'Royal Garage' desde un punto de vista más clásico. Son en los espacios de corte más íntimo y personal donde generan un rincón de sensaciones y emociones únicas.

Por su parte, 091 han vuelto a los escenarios y lo han hecho por la puerta grande. Han tenido que pasar 25 años para que volvieran a editar un disco lleno de canciones nuevas, 'La otra vida', que no hizo más que confirmar que la banda granadina sigue estando en los puestos más altos de la historia musical española.

Siempre fueron unos adelantados a su tiempo, sus letras y melodías no solo no han perdido vigencia sino que resultan de absoluta y extraordinaria actualidad. En definitiva, los Cero y su directo no solo no te dejan indiferente, sino que hacen inevitable que brote la emoción haciéndote disfrutar de su regreso, y de qué manera. Han vuelto a terminar lo que empezaron.

Por otro lado, el fenómeno Carolina Durante es un hecho, tras varios sencillos en los que se encuentra su canción viral 'Cayetano', en 2019 publican su primer álbum homónimo. Las canciones divertidas y desenfadadas que caracterizan a esta banda madrileña, les han abierto las puertas de festivales como Mad Cool o Bilbao BBK Live. Una apuesta segura en directo con una de las bandas con más gancho del panorama nacional.

Asimismo, Mala Rodríguez presentará 'Mala', su último álbum de estudio que ha publicado recientemente. Con más de 20 años de carrera a sus espaldas, la jerezana es toda una institución en la música latina con su peculiar fusión y mezcla particular de estilos. Se dio a conocer dentro del mundo del rap y ha sabido evolucionar de manera magistral, con letras siempre impactantes, fraseos con cante flamenco al que se le unen ritmos latinos y tintes electrónicos.