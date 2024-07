Las ves flotando en playas de Málaga y no son signos de suciedad: “las natas son buenas"

Si has estado por las playas de Málaga, seguro que te has encontrado con una especie de espuma flotando. No te preocupes, aunque no lo parezca, es una buena señal. Conoce en COPE de qué manera nos beneficia su aparición y el porqué de su existencia en nuestra costa.

Estos compuestos que aparecen en la playa y que se conocen como natas, a pesar de parecer suciedad, son un elemento fundamental para que se cumplan los procesos naturales de estas zonas. Junto al director de la cátedra de ciencias del litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, reflexionamos sobre si deberían seguir retirándose o no.



APARICIÓN DE LAS NATAS

Las natas, como las define Paco Franco, son “cien por cien de naturaleza mineral”. Estas espumas suelen ser generadas cuando sopla un tipo de viento concreto, como es el levante. La marea funciona de manera que “estos vientos de levante, lo que hacen es empujar la capa superficial del mar hacia la playa”.

Sobre su formación, el catedrático nos cuenta que “estas olas, lo que hace es ir lavando el polvo de la arena que se va agregando formando unas espumas que acaban flotando y que acaban absorbiendo todo lo que encuentran por el mar”.



SON BENEFICIOSAS

Sobre su composición cuenta que “son un sustrato ideal para que crezcan las microalgas casi de forma instantánea”, dice el director de la cátedra. Este hecho lo que hace es potenciar la biodiversidad de nuestras costas y al ser organismos fotosintéticos, utilizan la luz para crear materia orgánica, elimina el CO??

Las natas simplemente se forman y así lo expresa Paco Franco: “es un proceso natural que tiene que ver con la naturaleza de nuestras playas”. Volviendo a la pregunta del principio, tras lo dicho por el experto, se tendrá que valorar la comodidad del bañista frente al proceso natural de limpieza en las playas.