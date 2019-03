Indemnizada con 200.000 euros tras extirparle el útero, una trompa, un ovario y perder tres dedos de un pie

Un juzgado de Málaga ha condenado a la aseguradora de funcionarios Muface a indemnizar con casi 200.000 euros a una joven malagueña por las secuelas que ha sufrido tras dar a luz en un hospital privado de la capital. Los hechos ocurrieron hace algo más de tres años, en febrero de 2016: tras un buen embarazo y un parto natural también sin problemas, la paciente comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, frío, temblores... e incluso perdió la consciencia.

TESTIMONIO DE LA AFECTADA

Al día siguiente del parto, los médicos restaron importancia a lo ocurrido, un día después se le prescribió un TAC que no le hicieron... y los síntomas continuaban. Y no se le hizo esa prueba porque la máquina estaba estropeada. Finalmente, tres días después de dar a luz la trasladaron en ambulancia a otro hospital para ser intervenida de urgencia. La protagonista de esta historia es Nuria por 'Herrera en COPE MÁS Málaga 97.1 FM': "Psicológicamente me afecta porque tengo muchas cicatrcices, necroisis, me faltan dedos del pie y al caminar es doloroso, ir a una playa o una piscina en verano para mí quedó en el olvido porque ni quiero que me dé el sol ni quiero que me vea la gente".

Damián Vázquez es abogado en Málaga de la asociación El Defensor del Paciente, el letrado que ha llevado el caso: "El juzgado ha estimado nuestra demanda, considera que hay una negligencia y la indemnización es por las gaves secuelas que tiene".

La sentencia aún no es firme, la aseguradora condenada va a recurrir, por lo que habrá que esperar al menos un año hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie y diga la última palabra sobre este caso.