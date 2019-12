COPE Málaga entrega los Premios MÁS 2019

1.- MÁS SOLIDARIO-MANOS UNIDAS

En todos esos lugares hace falta ayuda y Manos Unidas, a través del desarrollo de distintos proyectos, la lleva. Y viene haciéndolo desde hace ya 60 años… siempre con el mismo compromiso: luchar contra la pobreza y el hambre de los más necesitados. Por todo ese trabajo, compromiso y solidaridad, los oyentes de COPE MÁLAGA han considerado que el PREMIO MÁS SOLIDARIO sea este año para la ONG de la Iglesia, MANOS UNIDAS cuya presidenta en Málaga es Ana Torralba.

2.- MÁS EMPRENDEDOR-DEKRA

Imaginad que vamos al supermercado, llenamos hasta arriba nuestro carrito y a la hora de pagar sólo tenemos que pasarlo por un arco para que en una pantalla aparezca desglosada nuestra compra producto a producto sin necesidad de sacarlos del carrito. Este es sólo uno de los proyectos en los que una empresa con presencia en el PTA desde hace más de dos décadas ha desarrollado en los últimos años. Por seguir apostando de manera firme por Málaga, y permitir que desde aquí aportemos nuestro granito de arena a la tecnología a nivel global los oyentes de COPE han decidido otorgar el premio al MÁS emprendedor a DEKRA “Testing and Certification” Su director general es Andrés Moreno.

3.- MÁS SIMPÁTICO-EL MORTA

Nacido en Carranque, con padres de la Malagueta y de la Victoria, con dos hermanos mayores que cantan, tenía que salirle el arte por algún sitio. Además de cantar, componer y tocar es también un tipo gracioso y eso le abrió las puertas al mundo de la interpretación y hay que reconocer que le va bastante bien con su espectáculo “Antes Morta que sencillo y su tío Manolillo”. Por ser un hombre sencillo, inimitable, respetado en el mundo artístico, solidario, humano y divertido, los oyentes de COPE han reconocido a Rafael Estades ‘El Morta’ con el Premio al MÁS SIMPÁTICO

4.- MÁS MALAGUEÑO-JAVIER GONZÁLEZ DE LARA

A una persona que lleva a Málaga por bandera se le nota porque en cualquier lugar y situación, aprovecha la oportunidad para recomendar un restaurante, un pueblo, un rincón o un paisaje de nuestra capital o la provincia. Y lo hace cuando acude a una reunión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, de la que es vicepresidente o de la Confederación de Empresarios de Andalucía. También representa a los empresarios de Málaga, será el pregonero de la Semana Santa 2020 y pinta al óleo. Por hacer empresa, promocionarla y defenderla, poniendo siempre a su tierra como ejemplo. El premio al MÁS Malagueño es para el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía y vicepresidente de la CEOE, Javier González de Lara.

5.- MÁS CREATIVO-JESÚS SEGADO

Es un referente de la moda malagueña desde su formación en la Escuela de Artes aplicadas de Málaga, hasta su trabajo con firmas como Piedroche, o como formador en la Escuela de Diseño y Técnicas de la Moda, su trabajo vinculado por tres temporadas a la firma Blanco y Negro, o con su propio taller, donde elabora colecciones y creaciones a medida. Por ser un escaparate de la moda ‘hecha en Málaga’ y un malagueño que abandera la alta costura artesanal, los oyentes de COPE han premiado a Jesús Segado con el premio al MÁS CREATIVO.

6.- TRANSPARENCIA-HOMBRE DEL TIEMPO

Nada hay tan valorado por los oyentes como la información del TIEMPO y DEL TRÁFICO. Por la atención con la que atienden a periodistas, cofrades y ciudadanos en general, los oyentes de COPE MÁLAGA han decidido que el PREMIO A LA TRANSPARENCIA recaiga en el Centro Meteorológico de Málaga. Recoge el galardón su director, José María Sánchez-Laulhé.

7.- MÁS POPULAR-VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO

Llegó el pasado mes de abril en una situación compleja para el El Málaga C.F. que por aquel entonces luchaba por no perder el tren de jugar las eliminatorias de ascenso. Aunque logró meter al equipo entre los 6 primeros de la liga, finalmente no logró el sueño de ascender a primera división. Sin embargo, su trabajo, lo ha convertido en un referente para los aficionados que pidieron su continuidad en el Málaga. Meses después con un Málaga a la deriva en el plano institucional, su figura ha sido la única a la que los aficionados malaguistas, se han acogido como gran esperanza. Cuando otros hubieran huido de la escena, él no se escondió y su templanza y discurso mesurado han sido durante mucho tiempo el principal motivo para creer en el Málaga. Por todos estos méritos, los oyentes de COPE Málaga han decidido que el premio MÁS Popular sea para: Víctor Sánchez del Amo.

8.- LEYENDA DEL DEPORTE-BORJA VIVAS

Ocho veces campeón de España al aire libre y todas ellas de manera consecutiva; otras ocho veces campeón de España en pista cubierta; medalla de plata en los europeos de Zurich; medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y en los Juegos Iberoamericanos; en enero de 2020, tras superar una larga lesión, intentará luchar por clasificarse para los Juegos de Tokio… Y SEGURO que lo consigue… Por su palmarés deportivo, por su lucha, por su capacidad de sacrificio y por llevar con orgullo el deporte de Málaga por todo el mundo … los oyentes de COPE han premiado a Borja Vivas como Leyenda del Deporte 2019.

9.- PREMIO CARBÓN-EMASA

Un año más la persona que recoge el PREMIO CARBÓN vuelve a ofrecernos uno de los mejores discursos. La concejala de Medioambiente, responsable de EMASA, llegó a convencernos de que son necesarias tantas obras de EMASA, auqnue nos corten el suministro y aunque se líe follón de tráfico… Nos terminó convenciendo ofreciendo datos.

10.- PRESTIGIO-GUARDIA CIVIL

Hay quien decide que lo que quiere hacer en su vida es... dedicarla a trabajar y a proteger a los demás. Es lo que lleva haciendo 175 años la Guardia Civil, un cuerpo al que los ciudadanos tenemos un respeto especial... y también un cariño especial. Y POR ESO los oyentes de COPE MÁLAGA hayan decidido premiar a la Guardia Civil por su entrega y su compromiso durante tantos años. Recogió anoche el premio... el jefe de la Comandancia de Málaga, el teniente coronel Roberto Blanes.

11.- PREMIO TRAYECTORIA-HOSPITAL QUIRÓN

Este año los trabajadores de COPE hemos querido hacer dos reconocimientos de forma directa… Uno de esos premios, PREMIO A UNA TRAYECTORIA, ha sido para el Hospital Quironsalud Málaga, que comenzó su andadura hace diez años y actualmente es un referente de la sanidad privada. Las cifras realmente dan vértigo: cada año se registran 350.000 consultas, 12.000 ingresos, 13.500 cirugías, 1.200 partos, 120.000 estudios radiológicos y 115.000 urgencias. Por los primeros diez años cuidando de la salud de los malagueños, anoche entregábamos a su director gerente, Tomás Urda, el PREMIO TRAYECTORIA al Hospital Quironsalud Málaga.

12.- PREMIO ESPECIAL COPE-ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Entre los reconocimientos el PREMIO ESPECIAL COPE que entregamos directamente los trabajadores de COPE. Y este año ha recaído en el ingeniero Ángel García Vidal, delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía y coordinador técnico del operativo de rescate de Julen.

13.- MÁS ELEGANTE-JUANMA MORENO

En la categoría MÁS ELEGANTE, los oyentes han decidido que recayera este año en el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

14.- PRESIDENTE GRUPO COPE-FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL

La gala de la decimocuarta edici9ón de los PREMIOS MÁS fue clausurada por el presidente del GRUPO COPE, Fernando Giménez Barriocanal que tuvo palabras de felicitaciones y agradecimientos.