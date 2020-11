Comprueba aquí si has sido el ganador del concurso: ¿Cuánto sabes de Málaga?

El grupo COPE en Málaga puso en marcha el pasado tres de novimebre el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? El concurso consistía en acertar un sencillo test de 10 preguntas sobre Málaga y en juego estaba un almuerzo para dos personas valorado en 100 euros. Finalmente de entre todos los participantes, la fortuna ha querido que el ganador sea Carlos Asensio González.

Aunque seguramente para los más "malaguitas" este test de 10 preguntas pudiera resultar fácil de acertar, sólo un tercio de los concursantes ha completado con éxito las diez preguntas del cuestionario.

Dentro del test había preguntas que tocaban un amplio abanico de temas relacionados con la historia social, politicia, cultural, deportiva y de sucesos de la ciudad de Málaga. Algunas preguntas podía hacernos caer en la duda como quién fue el primer alcalde de la democracia en Málaga donde dábamos te proponíamos a Cayetano Utrera, Luis Merino o Pedro Aparicio, siendo este último la opción correcta. Aparicio fue el regidor de la ciudad desde 1979 hasta 1995. Más sencillas seguro que te han resultados las respuestas de las preguntas deportivas y el mágico año del Málaga en la "champions" o la fecha de las famosas inundaciones del año 1989. A continuación te recordamos todas las preguntas y las respuestas correctas.

Si no has sido el afortunado/a de disfrutar de este almuerzo valorado en 100 euros, no desistas. En breve pondremos en marcha la segunda edición del concurso con 10 nuevas preguntas y nuevos premios para que pases un rato entretenido y de paso conozcas un poco más la provincia de Málaga. Así que permanece atento a la antena de COPE Málaga, a la pagina web y las redes sociales porque en breve tendremos novedades que ofrecerte.

SOLUCIONES AL TEST CUÁNTO SABES DE MÁLAGA

1.- ¿Cuántos municipios tiene Málaga?

A.- 103

B.- 94

C.- 101

RESPUESTA CORRECTA: 103

2.- ¿En qué año se registraron las mayores inundaciones del siglo XX en Málaga capital?

A.- En 1989

B.- En 1979

C.-En 1982

RESPUESTA CORRECTA: 1989

3.- ¿En qué año se construyó la plaza de toros La Malagueta?

A.- En 1891

B.- En 1874

C.- En 1789

RESPUESTA CORRECTA: 1874

4.- ¿Cómo se llama el río que cruza el centro de la ciudad?

A.- Guadalhorce

B.- Guadalmedina

C.- Guadalteba

RESPUESTA CORRECTA: GUADALMEDINA

5.- ¿Quién fue el primer alcalde de la democracia?

A.- Cayetano Utrera

B.- Luis Merino

C.- Pedro Aparicio

RESPUESTA CORRECTA: PEDRO APARICIO

6.- ¿En qué temporada disputó el Málaga C.F. la Champions?

A.- 2015/2016

B.- 2002/2003

C.- 2012/ 2013

RESPUESTA CORRECTA: 2012/2013

7.- ¿Cómo se llama el actual entrenador del Málaga C.F.?

A.- Víctor Sánchez del Amo

B.- Sergio Pellicer

C.- Michel

RESPUESTA CORRECTA: SERGIO PELLICER

8.- ¿Quién es el jugador con más partidos en la historia de Unicaja Baloncesto?

A.- Carlos Cabezas

B.- Berni Rodríguez

C.- Carlos Suarez

RESPUESTA CORRECTA: BERNI RODRÍGUEZ

9.- ¿Dónde fue bautizado el pintor Pablo Ruiz Picasso?

A.- En la Santa Iglesia Catedral

B.- En el Santuario de la Victoria

C.- En la Iglesia de Santiago

RESPUESTA CORRECTA: EN LA IGLESIA DE SANTIAGO

10.- ¿Cómo se llama el actor malagueño más internacional?

A.- Manuel Bandera

B.- Carlos Álvarez

C.- Antonio Banderas

RESPUESTA CORRECTA: ANTONIO BANDERAS