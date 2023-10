La canción que más le gusta a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

"Mediterráneo" de Joan Manuel Serrat es la canción favorita del alcalde de Málaga. 'No me identifico con la parte de la letra que dice me gusta el juego y el vino, pero si tengo algo de alma de marinero'.

Según Francisco de la Torre, 'es una canción que siempre gusta y me siento Mediterráneo plenamente, desde Algeciras a Estambul me siento identificado'.

LETRA

Quizás porque mi niñez

Sigue jugando en tu playa

Y escondido tras las cañas

Duerme mi primer amor

Llevo tu luz y tu olor

Por dondequiera que vaya

Y amontonado en tu arena

Guardo amor, juegos y penas

Yo, que en la piel tengo el sabor

Amargo del llanto eterno

Que han vertido en ti cien pueblos

De Algeciras a Estambul

Para que pintes de azul

Sus largas noches de invierno

A fuerza de desventuras

Tu alma es profunda y oscura

A tus atardeceres rojos

Se acostumbraron mis ojos

Como el recodo al camino

Soy cantor, soy embustero

Me gusta el juego y el vino

Tengo alma de marinero

Qué le voy a hacer, si yo

Nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo

Y te acercas, y te vas

Después de besar mi aldea

Jugando con la marea

Te vas, pensando en volver

Eres como una mujer

Perfumadita de brea

Que se añora y que se quiere

Que se conoce y se teme

Ay, si un día para mi mal

Viene a buscarme la parca

Empujad al mar mi barca

Con un levante otoñal

Y dejad que el temporal

Desguace sus alas blancas

Y a mí enterradme sin duelo

Entre la playa y el cielo

En la ladera de un monte

Más alto que el horizonte

Quiero tener buena vista

Mi cuerpo será camino

Le daré verde a los pinos

Y amarillo a la genista

Cerca del mar, porque yo

Nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo

Nací en el Mediterráneo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado