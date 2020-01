El alcalde de Málaga despeja dudas sobre si agotará o no la legislatura

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado hoy los estudios de COPE MÁS Málaga y ha respondido a distintas cuestiones sobre asuntos relacionados con la ciudad y su continuidad, o no, al frente del Ayuntamiento de Málaga durante la presente legislatura que se estenderá hasta 2023 y, que en el caso de que la agote, lo haría con 80 años. Al ser cuestionado sobre este último asunto, el alcalde asegura que su intención es cumplir su mandato "yo tengo un compromiso con los malagueños de desarrolla con esta corporación la presente legislatura". A continuación ha añadido que todo queda a expensas de que le acompañe la salud "para sentirte bien y a gusto", ha apostillado.

TERMINAR UNA VEZ AGOTADA LA LEGISLATURA

Sobre si una vez acabada la legislatura volvería a presentarse como candidato, De la Torre ha sido claro "yo entiendo que lo razonable es decir, no más". Lo cierto es que el alcalde ya mostró su intención de no volver a ser candidato en las últimas elecciones municipales, así lo desveló su esposa Rosa Francia en los micrófonos de COPE Málaga, pero al final volvió a presentarse como candidato a la alcaldía de Málaga por el PP. Al recordarle este asunto, De la Torre ha reaccionado "ahí hubo una petición que se me hizo, muy insistente". Ante la pregunta de que si se volviera a repetir esa petición, el alcalde ha asegurado que se está hablando de un futurible "no es momento de pensar en en ello, bastante preocupación y tarea tenemos con sacar adelante todos los proyectos que tenemos entre manos". Aún así, ha vuelto a referirse a su futuro de cara a una hipotética repetición como candidato en 2023 "lo logico es que no haya más. Lo lógico es que sea así", ha zanjado.

LIMASA

Durante la entrevista, ha abordado más asuntos como la municipalización de Limasa, cuyo proceso comenzará este año. Para ello se ha dotado en los prespuestos con una partida de 109 millones de euros, siete más que lo otorgado en los presupuestos de 2018. Presupuestos, que el alcalde ha asegurado que se aprobarán de forma inicial el próximo 7 de enero.Sobre la municipalización de Limasa hay una incógnita que reside en el proceso para convertir los trabajadores de la que ahora es una empresa mixta (privada-municipal), en 100 % municipal. De la Torre asegura que ese proceso con los trabajadores "será cuestión de años" y que se hará mediante una fórmula de la que aún no ha ofrecido detalles "obedecerá a términos de transparencia, estabilidad y legalidad", ha precisado.

Sobre el futuro de los actuales trabajadores de una empresa que iniciará su municipalización este año, De la Torre asegura que "no debe reinar la incertidumbre". Señala que no hay voluntad de reducir plantilla, pero tampoco de aumentarla.