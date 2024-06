La Vuelta pasará por Málaga los días 22 y 23 de agosto con Yunquera y Archidona como protagonistas

El paso de La Vuelta a España 2024 por la provincia de Málaga ya tiene fecha. Serán los días 22 y 23 de agosto cuando se celebren la sexta y séptima etapa con los municipios de Yunquera y Archidona como auténticos protagonistas.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, acompañado de Javier Guillén, director general de La Vuelta, junto con los alcaldes de Yunquera y de Archidona, José María Rodríguez y Manuel Almohalla, respectivamente, ha presentado estas dos etapas que pasarán por la provincia.

“En esta edición de La Vuelta vamos a presumir de nuestros pueblos de interior, que van a tener una oportunidad de oro para dinamizar sus economías y darse a conocer en todo el mundo”, ha expresado el presidente de la Diputación.

Por su parte, Javier Guillén, ha destacado que “que se trata de un evento deportivo de primer nivel que tiene la capacidad de llegar a cualquier sitio”, gracias al apoyo de la Diputación de Málaga y de los Ayuntamientos”, así como ha hablado del importante “retorno promocional, económico y emocional en el territorio”. En cuanto a esto último, Guillén ha informado de que la caravana supera las 3.000 personas y el retorno económico en los lugares donde pernoctan está por encima de los 400.000 euros.

La sexta etapa, de 181 kilómetros, sale de Jerez de la Frontera el día 22 de agosto y acaba en Yunquera, pasando por los términos municipales de Montejaque, Ronda, El Burgo, Casarabonela o Alozaina, hasta llegar al Alto de las Abejas (Yunquera).

Al día siguiente, el 23 de agosto, la séptima etapa de 179 kilómetros, saldrá de Archidona y lo hará también por primera vez. En este caso, pasará por el término municipal de Antequera, rumbo a la provincia de Córdoba, donde se espera un final al sprint.

