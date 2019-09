Víctor: "Me siento decepcionado y enfadado"

Muy claro y directo estuvo Víctor Sánchez del Amo en la previa del partido ante el Almería de este sábado, que obviamente pasó a segundo plano. El entrenador cargó duramente contra la propiedad con un mensaje de decepción absoluta, "una vez cerrado el mercado como se siente este cuerpo técnico es decepcionado y enfadado. Este no es el proyecto que nosotros nos reunimos y hablamos antes de la renovación para estar aquí. Ni es el proyecto ni son las circunstancias del club. Nos decepciona y nos enfada". Y es que el entrenador recuerda que tuvieron "una reunión nada más terminar LaLiga con Jofre y Caminero pidiendo información del club para valorar nuestra continuidad, tanto contrato de jugadores como situación económica", y de aquello queda nada:"La conclusión hizo que estuviéramos tremendamente ilusionados y por eso nos comprometimos. Depositamos nuestra confianza en esa reunión. Nuestra conclusión anímica es decepción y enfado. No se cumplieron las expectativas y nos lleva a ese estado", apuntó.

El entrenador malaguista apuntó que prefiere este sentir a la "incertidumbre". "Hemos estado trabajando en esa situación de no saber con quién contar con llegadas y salidas. La preparación de los partidos con esa incertidumbre es incómoda, pusimos la mejor cara", reflexionaba, algo que se acaba con el cierre de la plantilla: "Eso nos lo quitamos y es positivo. Ya sabemos la foto de plantilla y en que nos debemos enfocar. Que no se corresponde con las conversaciones con la dirección deportiva, con Jofre y con la propiedad que nos dijo que habría plantilla para ascender. Vamos a pelear con todo porque se lo debemos a estos jugadores, tenemos un compromiso para luchar y por una afición que nos ha demostrado mucho. Es nuestra motivación y así estamos", lanzó.

El entrenador del Málaga, que en ningún momento se ha planteado abandonar apuntó, "Nuestros objetivos son competir para ganar cada partido, a objetivos de club que lo establezcan las personas adecuadas para tomar esas decisiones. Vamos a competir para ganar cada partido", concluía.

MULA E IVÁN

Víctor dejó claro que "a la vista está que no es la misma situación la de la planificación de la temporada pasada y ésta. No se ha cumplido con la palabra dada, pero no nos asusta. Estamos con los jugadores a muerte. La afición, aunque necesita explicaciones, también está con nosotros. Vamos a trabajar para sacar el máximo a la plantilla", decía Víctor.

Y es, según el entrenador, ha intentado ayudar en labores de despacho para desbloquear la situación, pero le ha sido imposible. "He pedido por activa y por pasiva reunirme con LaLiga y no nos dejan porque el único interlocutor es Joaquín Jofre", abundaba Víctor sobre la imposibilidad de que otros jugadores se rebajen el sueldo para venir: "Están privando a un profesional pactar libremente sus condiciones salariales, no lo entiendo, es una normativa absurda. He intentado que me lo expliquen y es imposible".

"El sentir es el de la afición, aunque sé que necesitan más explicaciones", decía sobre la situación de los dos canteranos citados: "No entiendo como Álex Mula e Iván Rodríguez, con contratos bajos que tienen, no pueden estar ahí y sí otros jugadores que quintuplican estos salarios porque tienen contratos anteriores sí están. El fútbol negocio por delante del deporte. No le permitimos a dos chicos inscribirse y sí al resto con contrato del año anterior con contratos más altos y que ya estaban, Cuando ellos ya estaban jugando con el primer equipo. Han terminado registrados en Tercera División, es increíble. No lo entiendo".

"Esto es lo que tenemos, al fútbol negocio por delante del deporte. Igual que nosotros no entendemos muchas cosas a nuestra afición le hacen falta más explicaciones de las que se están dando", definía Víctor.