Víctor en COPE Málaga: "Es bueno que digan que somos favoritos"

El entrenador del Málaga, el madrileño Víctor Sánchez del Amo pasó por COPE MÁS MÁLAGA con el que celebró la clasificación a los playoff de ascenso a Primera. Víctor sobre ese detalle apuntó que, “Nos va a tocar jugar el playoff contra los mejores. Creemos en nuestras posibilidades, en el mejor momento y vamos a explotar nuestra capacidad. Aun queda camino y estamos preparados para cualquier problema. Esta positividad ayuda. Soy muy de buena onda”, dijo.

Víctor reconoció que es bueno que le den por favoritos, “Es bueno que digan que somos favoritos. Ese ambiente positivo es bueno y ayuda, esa ilusión que hay es bueno, pero no nos va a afectar todo esto. Está en uno mismo en como entender los mensajes, y en vivir en una sociedad de etiquetarnos. Tenemos mentalidad ganadora y estamos por encima”, apuntó. Sobre el cambio de estilo del Málaga, Víctor subrayó que: “El porqué, el qué y el como... estos tres factores determinan el rendimiento. Esto es lo que aplicamos y tiene influencia en el rendimiento. Las personas no somos foto fijas. Esa variabilidad hay que gestionarla”, dijo.

Tanto Víctor como su inseparable cuerpo técnico están contentos, realizados y a gusto en Málaga, “Los contratos tienen muchas cláusulas. Hablar de contratos hoy en día es hablar de poca certeza. Si digo que estamos encantados. Claro que existe si subimos, seguir. Es estándar. Si las dos partes estamos contentos vamos a seguir, independientemente del resultado”, subrayó. Hablando de su plantilla, destacó que, “Cada jugador necesita un trato diferente y en cada momento. El jugador requiere de un trabajo distinto. Eso es muy importante como por ejemplo en circunstancias personales, familiares y demás para que rindan. Ayudarles a crecer”

Sobre la segura baja de Ndiaye: “No soy de quejarme. No podemos pararnos a buscar excusas. Competimos en todos los ámbitos. No vamos a parar a lamentarnos. Tenemos confianza plena en todos. No tenemos un clon de Ndiaye. Buscamos ahora algo diferente y que nos aporte”, comentó.

El Málaga peleará este sábado por ser tercero y señaló sobre un posible cruce con el Deportivo: “En fútbol puede pasar de todo. Hay muchas combinaciones. Vamos a jugar nuestro partido y reafirmar el tercer puesto. Miedo para los rivales, no para nosotros y obviamente con respeto para todos. Nada es imposible”, destacó. El técnico malaguista quiso ser valiente desde el primer día y no rehuir de grandes objetivos: “Nos gusta ser valientes y optar a grandes objetivos y creo que eso te lleva al alto rendimiento. Siendo ambiciosos se llega mas lejos. Tener objetivos grandes te lleva a hacer cosas importantes. Objetivos pequeños te llevan a una una de confort...”, señaló.