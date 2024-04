Unicaja a Belgrado en búsqueda de su tercer título europeo

Han pasado 5 años desde que Unicaja jugó su último partido en Belgrado. Fue un 5 de febrero de 2019 en el top 16 de la Eurocup y el equipo malagueño caía 105 a 89 frente al Estrella Roja de Belgrado. Era el partido en el que Unicaja cerraba la segunda fase de la competición.

HISTORIA

Será la primera vez que Unicaja juegue en el Stark Arena, ahora rebautizado como Belgrado Arena cuya capacidad es de cerca de 20 mil espectadores, aunque para esta competición se ha decido que el aforo será inferior y ronde las ocho mil butacas. Hasta el momento Unicaja solo jugó en la mítica sala Pionir, lugar hasta hace unos años donde jugaban Partizan y Estrella Roja.









En total ha jugado en siete ocasiones en Belgrado, y ganó en tres ocasiones. La primera victoria en 2005, en Euroliga en plena era Scariolo y Garbajosa con 19 puntos, fue el mejor de Unicaja. En la última victoria, en 2009, fue Freeland con 19 puntos, también el mejor de los malagueños.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora las circunstancias son diferentes, ningún equipo serbio está en competición y está por ver el ambiente que se registre en el Stark Arena. Pase lo que pase, Unicaja llega en un gran momento como reconoce Barreiro: "Llegamos con buenas sensaciones, pero esto es a un partido y es ahí cuando hay que estar bien y no buscar excusas. Debemos dar cada uno lo mejor que tiene y si seguimos así podemos hacer cosas bonitas".

TERCER TÍTULO EUROPEO

El reto para Unicaja es levantar su tercer título europeo. En 2001 fue precisamente en Serbia en Vrsac donde logró la Korac, en 2017 fue en Valencia y ahora Belgrado puede ser de nuevo un santuario cajista, pero Ibón Navarro no quiere oír más allá del partido del viernes contra UCAM de Murcia: "Tenemos deseo de ganarla, pero el quererla mucho no hace que la ganes. Todos los equipos la quieren ganar, no por quererla más que nadie te la dan, hay que jugarla".









A partir del viernes comienza un nuevo reto para Unicaja y como en todo gran acontecimiento, COPE Málaga estará allí contándote desde Belgrado la historia de Unicaja en esta competición. ¿A la tercera irá a la vencida?