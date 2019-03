Un triste Málaga sigue en caída libre empatando ante el Numancia (1 - 1)

El Málaga ha entrado en barrena, equipo incapaz de hacer una propuesta de fútbol atrevida y eficaz y que jornada tras jornada se diluye en un estilo de juego triste aburrido y que busca dejar la puerta a cero. Pero si encima encajas gol, tus argumentos se desploman como un castillo de naipes. A pocos aficionados del Málaga les sorprende ya la imagen dada por el Málaga durante la primera parte. Agazapado en su campo, a verlas venir y esperando un error del Numancia.

El Málaga salía al campo sabiendo lo que habían hechos sus rivales por el ascenso y sabiendo que debía sumar de tres para no perder comba con los puestos de ascenso directo y no complicarse su plaza entre los seis primeros clasificados. Pero ni por esas Muñiz varió su guion habitual. Seleznov y Mula fueron las novedades en el once titular con un sistema que de nuevo repetía con el trivote en el centro del campo. Como era de esperar los numantinos se hicieron con el control de balón y empezaron a inquietar al Málaga con un tiro al palo de Unai Medina. Era el primer aviso de los rojillos antes del gol, entre medias dos tímidas aproximaciones de Mula y Ndiaye fueron las acciones más potables en ataque del Málaga.

Pero el Numancia lejos de achantarse se vino arriba. Ganea centro desde la izquierda al corazón del área, donde David Rodríguez ganó a los centrales para rematar a un poste y el rechace lo aprovechó Diamanka para poner con ventaja al Numancia. Mazazo para el Málaga que estaba obligado a remontar para no irse de vacío de Soria.

Estaba por ver la reacción del Málaga tras el descanso y que determinación iba a tomar Muñiz para hacer reaccionar al equipo. El técnico malaguista movió ficha y dejó en la caseta a Kedi Bare y Mula y dio entrada a Iván Alejo y Blanco Leschuk. El cambio de actitud del equipo fue brutal. Nada más arrancar el segundo tiempo dos centro de Alejo avisaban de las intenciones del Málaga antes de que llegara el gol del empate de Ricca tras un córner botado desde la izquierda por Renato Sanros. El Málaga empataba y tenía toda la segunda parte para confirmar la remontada. El tanto de Ricca es su cuarto gol de la temporada y ya es el tercer máximo goleador del equipo esta temporada.

Desde ese momento el partido de abrió y podía pasar cualquier cosa, David Rodríguez y sobretodo Higinio pudieron adelantar al Numancia de noser en el último caso por la gran parada de Munir. El Málaga también tuvo el segundo gol en la cabeza de Adrián tras un testarazo a la salida de un corner que se marchó desviado. No fue la única ocasion del Málaga, una robo de balón de Blanco en el campo numantino provocó una contra clara mal finalizada por el canterano Hugo que reaparecía tres meses después de lesionarse en Zaragoza.

El partido moría, pero aún tuvo el Numancia dos aproximaciones que pudieron costar caro a los intereses del Málaga, un tiro al larguero de Fran Villalba y un disparo de Higinio a puntos estuvoeron de acabar en gol.

El Málaga suma un punto que se ve insuficiente y que deja al Málaga en quinta posición a seis puntos del ascenso directo y sólo tres puntos pon encima del séptimo puesto. Lo más positivo del partido es que Pau Torres y Ndiaye vieron la quinta amarilla y cumpliran ciclo de amonestaciones en Tarragona, partido en el que iban a causar baja por los compromisos con las selecciones nacionales.

Ficha técnica:

1 - Numancia: Juan Carlos; Unai Medina (Nacho, min. 12), Atienza, Carlos Gutiérrez, Ganea (Luis Valcarce, min. 46); Diamanka, Escassi, Kako (Higinio, min. 65); Yeboah, David Rodríguez, Fran Villalba.

1 - Málaga: Munir; Iván, Luis H., Pau, Ricca; Renato, Ndiaye, Bare (Alejo, min. 46), Mula (Blanco Leschuk); Seleznov (Hugo, min. 69), Adrián.

Goles: 1-0, min.39: Diamanka. 1-1, min.48: Ricca.

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité vasco). Enseñó cartulina amarilla a los locales Kako, Escassi e Higinio, y a los visitantes Iván, Ndiane y Pau.

Incidencias: Partido de la trigésima jornada de la Liga 1/2/3 disputado ante unos 2.000 aficionados Los Pajaritos.