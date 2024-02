Pellicer ante la baja de Roberto: "No hay que lastimarse ni quejarse, saldrá otro y no pasará nada"

El Málaga, que quiere seguir escalando posiciones y ganando, buscará mañana en Alcoy seguir con la racha victoriosa que le ha llevado a recortar puntos al coliderato y por ello este ante el mítico Alcoyano es vital ganar. Pero lo hará con la esencial baja de Roberto Fernández, el pichichi malaguista.

Pellicer sobre la baja de Roberto: “No hay que lamentarse, ni lastimarse. Es una baja que abre la puerta a otro compañero. Es una pequeña lesión. Sobre Dioni diré que hay que dejarle tranquilo. El jugador de aquí tiene una presión añadida. Seguro que marcará goles siempre” pic.twitter.com/M6XSVWVYKo — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) February 23, 2024

Como ya anunció el propio club, el delantero cordobés sufre una edema a nivel distal en el psoas ilíaco derecho. En principio parecía una sobrecarga, pero tras las pruebas realizadas el jugador deberá parar. No parece que sea muy grave pero podría estar unas dos semanas de baja. Será Dioni el que ocupe su puesto en el once titular. También aparece la opción de probar en punta al último fichaje, Javier Avilés, pero parece que el elegido será Dioni, al que hoy descargó de responsabilidad el técnico, "los que son de aquí tienen una presión extra, una mochila pesada que si no juegan parece que pasa algo. Yo hablé con él, hay que dejarle tranquilo, hará goles", apunta Pellicer.

ALCOYANO

Del duelo de mañana, Pellicer apuntó además que, "siempre repasamos cuando jugamos contra el rival en la primera vuelta. Han visto en bucle el análisis, lo que hicimos mal en otro contexto con un rival que, a pesar de la última derrota, ganaron en Melilla. Es un partido totalmente diferente que contra el Recre: acciones a balón parado, mucho contacto, segunda oportunidad y ajustar el nivel de intensidad. Tienen muy claro a lo que juegan, están haciendo una temporada muy digna sin pasar apuros. Hay que estar al mismo nivel. Intentar jugar y hacer nuestro fútbol, que la calidad se vea reflejada".