Le queda un año más de contrato, dependerá de como esté en lo físico, pero es un jugadorazo, que brilló en el Getafe, sobre todo. Pedro León, el genial jugador de Mula, regresa a La Rosaleda, escenario donde hizo uno de sus mejores goles de su carrera y además marcándole a Willy caballero.

??Hablamos con Pedro León, jugador del Real Murcia: "Va a ser complicado ganar al Málaga, La Rosaleda es un campos muy complicado. Tras una primera vuelta muy convulsa ahora estamos en nuestro mejor momento"



?? Escucha aquí la entrevista



— Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) April 17, 2024

Un golazo de zurda en La Rosaleda, la noche de la chilena de Baptista y que el Málaga acabó líder, pues ese día de la 11-12, marcó por el tremendo zurdazo desde fuera del área, un chicharrazo “Era otra época sí, recuerdo ese gol, fue muy bonito, de zurda, luego es verdad que Baptista nos metió ese golazo de chilena. Lo recuerdo con nostalgia. Es una pena ver ahora a clubes como Málaga y Murcia. Cuando las cosas no las haces bien, pasa lo que pasa sí”, apunta.

De sus encuentros contar el Málaga rememora en Deportes COPE Málaga, “Tuve muchas batallas, si con el Málaga. Yo estuve en la última vez que jugamos en Málaga, ese año fue la última vez que el Murcia subió a primera y ganamos 1-2 ese año 2007, tenía yo ahí unos 18 años”, subraya.

EL MURCIA, EN RACHA

Sobre el tremendo duelo de este domingo, el mulense apunta que, “estamos por números en el mejor momento. Ha sido un año difícil, la primera vuelta fue complicada. Hemos cambiado la imagen ahora y es verdad que en estos seis partidos pueda esto durar y meternos en el play off. No está fácil. Estamos a tres puntos del Ceuta, aunque sabemos que el reto es difícil”.

El Murcia no estará solo y se dará uno de los mayores desplazamientos de la temporada, “Será difícil, en un campo bueno, que se llenará y ante un Málaga que está haciendo las cosas bien. Por suerte nuestra gente nos está apoyando durante toda la temporada. Ojalá le podamos brindar una victoria en el campo”, apunta Pedro Léon.

UN AÑO MÁS DE CONTRATO

Ya en lo personal, este año no le está siendo como el anterior, aunque confía en que todo acabe bien, “En lo personal me encuentro bien, es verdad que he tenido molestias, pero ya me encuentro mejor. Confío en jugar. La primera vuelta fue deportivamente mala, convulsa en el vestuario, teníamos muchas ganas en aquel partido ante el Málaga, pero todo lo bonita que parecía la cosa, el Málaga nos puso en la realidad en la que entonces estábamos y nos hizo cuatro goles. Llegamos en un buen momento y tenemos confianza”, comenta el mediapunta pimentonero.