Osetkowski es el séptimo en renovar y están a punto Carter y Will Thomas

El ala-pívot estadounidense del Unicaja Dylan Osetkowski, que ha renovado su contrato por dos temporadas con opción a otra más, ha asegurado que "este es un club muy profesional" en el que quiere "progresar individualmente" en un equipo con "unos retos muy bonitos" de los que quiere "formar parte”.

"Estoy muy contento aquí, de estar dos años más en una ciudad en la que me siento como en mi casa y estoy feliz con mis compañeros”, dijo este viernes en rueda de prensa el jugador con pasaporte alemán que llegó esta campaña al conjunto malagueño.



Señaló que "busca muchas cosas" cuando ficha por un club y que "lo importante" es que sintió "estar el mejor lugar del mundo para crecer como jugador", un "entorno bueno" en el que lo pasa "bien con los compañeros" y, además, mira por su carrera profesional: "Quiero ser el mejor jugador posible y Málaga era el mejor lugar donde podía estar", afirmó.

El ala-pívot ha cambiado su cuerpo y puede desenvolverse en las posiciones de cuatro o cinco, un proceso que comenzó en la universidad y que ahora desarrolla "directamente con Marcos (Cerveró, preparador físico)".

FORMA DE VIDA

"Es una forma de vida que me he propuesto tener en el tiempo que estoy aquí y que va a seguir. Hay cosas que estoy experimentando muy buenas, estoy jugando en posiciones en las que nunca he jugado y progresando y aumentando en mi dimensión como jugador", subrayó.



La plantilla actual prácticamente ha renovado a excepción, entre otros, del escolta estadounidense Tyson Carter, al que están intentando convencer para que continúe “por supuesto".

IBON NO SE FIA DE JUVENTUT

De otro lado, el técnico del Unicaja, Ibon Navarro, aseguró que no sabe cómo va a estar el Joventut, su rival liguero del domingo, tras perder el pasado miércoles en las semifinales de la Eurocup ante el Gran Canaria y dijo que "los puede hacer más peligrosos" al "focalizarse en el siguiente objetivo", que es la Liga Endesa.



Navarro señaló en rueda de prensa que en la primera vuelta compitieron bien pese a que en el último cuarto perdieron "el control de algunas situaciones con alguna mala decisión"; y citó nombres propios de los de Badalona como Andrés Feliz, que "hace cuartos brillantes y decisivos al final" y Pau Ribas, cuya baja "es importante para ellos pero le da más espacio a otros jugadores".

