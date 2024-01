Nils Mortimer, malagueño rival del Málaga el sábado: "Si le marco al Málaga no sé si lo celebraría"

A pesar de que su apellido no suena a malagueño, Nils Mortimer es malagueño de la barriada de El Palo. Enrolado en las filas del Recreativo Granada, el sábado será rival del Málaga en el Nuevo Los Carmenes.

De raíces inglesas, Mortimer se formó de pequeño en La Mosca y de ahí pasó al Sevilla, para jugar una temporada en las categorías inferiores del Málaga: "Sólo jugué un año allí. Me salió la oferta del Barça, club del que era seguidor desde pequeño. Por aquel entonces no tenía el control de la situación y no sé si podría haber seguido en le Málaga".





MEDIA VIDA EN EL BARÇA

Tras nueve años en La Masía el verano pasado se desvinculó del equipo azulgrana: "Fue increible poder entrenar con jugadores de ese nivel. Pude hacer una pretemporada con el primer equipo y jugué con Ansu Fati en las categorías inferiores".

Tras desvincularse del Barça, la temporada pasada se marchó al Viborg de Dinamarca: "Tenía contratro pero por temas personales preferí regresar a España y la opción de Granada, al lado de casa me pareció muy atractiva".





PARTIDO ESPECIAL



En Granada se ha encontrado con jugadores malagueños como Eu Gutiérrez, con el que coincidió en el Málaga, Mario y con un ex malaguista como Julio Martinez.

Mortimer es un extremo derecho que juega a pierna cambiada, es zurdo: "Es una categoría díficil, con muy buenos equipos. Estoy convencido que los resultados se van dar y que lo vamos a sacar adelante".

El sábado se verá las caras contra el Málaga, el equipo de su tierra: "Va a ser un partido muy especial, es el partido que todos queremos jugar. Esperemos recibir el apoyo de la gente y jugar en Los Cármenes va a ser muy importante para nosotros".

Sobre el partido Mortimer tiene claro que no se lo van poner fácil: "Jugar contra el Málaga es muy bonito, son un gran equipo con un gran nivel. Pero esperemos darle un susto".

El jugador del filial del Granada no sabe como reaccionaría si le marca al equipo de su ciudad:"Pues no sé lo que haré si marco, ojalá se dé el caso y tenga que decidir si lo celebro o no. Dependerá del momento"

Nils Mortimer sube de manera puntual a hacer entrenamientos con el primer equipo donde coincide con otro malagueño, Brian Zaragoza: "Tengo trato con él, es muy buen compañero y es increíble lo que está haciendo tras llegar a Granada".

El Recreativo Granada es colista, no gana desde el 28 de octubre y parece una víctima propicia para que el Málaga recupere sensaciones y consiga la primera victoria en 2024.