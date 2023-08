Nelson Monte es el décimo fichaje y llega para ascender: "El Málaga es el club más grande"

Nélson Monte, último jugador en unirse al Málaga, ha sido presentado este miércoles ante los medios de comunicación, primero en la Sala de Prensa ‘Juan Cortés’ del Estadio La Rosaleda para, posteriormente posar en la sesión gráfica sobre el césped del campo principal.

En primer lugar, el nuevo central blanquiazul expuso los motivos que trajeron hasta la capital de la Costa del Sol: “Me han llamado para venir al Málaga el gran Club que es y el proyecto que me han presentado. Estaba en primera categoría de Portugal, pero necesitaba algo nuevo y este proyecto era lo que quería, un Club muy grande como es”.

Nélson Monte se muestra encantado de haber recalado en la disciplina malaguista: “Estoy muy sorprendido, hay chicos con mucha calidad. Los entrenamientos son muy buenos y con mucha intensidad. Me han acogido muy bien, mis compañeros son perfectos. Llevo cuatro o cinco días y me siento en casa porque no me falta nada. Con el Club, mis compañeros y el staff estoy muy bien”.

?? El Málaga ya presenta al central portugués Nelson Monte. Su décimo fichaje, “Lo que me trae aquí es el gran club que es y el proyecto que me han presentado. Necesitaba algo nuevo, este es un gran club” pic.twitter.com/jd3uyyYKlH — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) August 23, 2023

Respecto a las metas, tanto individuales como colectivas, se expresó en estos términos: “El objetivo personal es hacer mi mejor temporada. Estoy aquí para trabajar mucho y traigo experiencia. Para el Club, el objetivo colectivo es ir paso a paso, el primer objetivo es ganar en Castellón y luego, semana a semana, paso a paso el Club llegará donde tenga que llegar”.

INTERÉS EN EL FÚTBOL ESPAÑOL



El defensa portugués reconoce su admiración hacia el fútbol español y hacia su nueva ciudad: “Me gusta mucho el fútbol español, los estadios están llenos vayas donde vayas. La calidad del jugador español y la ciudad de Málaga también me llamaron”.

Preguntado por sus características como jugador, destacó: “Me siento tranquilo con balón, tengo seguridad para jugar en la posición que juego. Soy un tipo trabajador y comprometido con el Málaga”.

TUVO OFERTAS



Por último, incidió en las razones para vestir de blanquiazul: “He tenido otras ofertas de varios países y de primera categoría, a 30 minutos de casa. Pero necesitaba algo nuevo en mi carrera, cuando recibí la propuesta del Málaga vi que era un Club muy grande. Sentí la fuerza de las personas que están aquí, hablamos y estoy muy feliz de estar aquí. Me siento algo importante y soy uno más ayudar al Málaga”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado