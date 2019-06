Miguel Torres: "Yo fui el primero que quiso quedarse, quería devolver al equipo a Primera, siempre fui claro"

Miguel Torres compareció antes los medios, principalmente para hablar del buen momento del Málaga de cara a l play off y de cerrar por fin una fractura de él ante la afición malaguista, la cual le tributó una sonora pita el sábado cuando entró por Ricca a la que cortó la Grada de animación al acabar el partido, entendiendo que lo mejor era ante el duelo frente al Deportivo era que haya unión total y nada de fracturas.

Torres habló de su año duro, “fue un año muy duro a nivel profesional, pero mi comportamiento siempre fue el mismo cuando jugué más o menos. Siempre respeté a mis compañeros, al club sobre todo. Aunque no pude participar, me he considerado importante porque ayudé a mis compañeros a que mejoren y me siento responsable de los logros del equipo. Ojalá podemos terminar con un ascenso, un objetivo prioritario desde el descenso y lo más importante es volver cuanto antes. Lo tenemos ahí y todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Sobre los pitos de la grada, el defensa señaló que, “a la afición no le puedo pedir nada, aunque a ningún jugador le gusta que le piten. Siempre me he sentido querido y me sigo sintiendo, siempre he respetado a todas las aficiones y también a mi afición. Me ha dado mucho y también el sábado. Me gustan las críticas y afrontarlas para evolucionar y madurar. De todo se aprende e intenta mejorar”, apuntó.

El defensa se refirió además al motivo de las críticas. “Los motivos no te los puedo decir porque no me silbo a mí mismo. Me gustaría que cada uno explicara sus motivos. Cuando las situaciones van mal cada uno debe asumir sus responsabilidades. Yo asumo, pero cada vez que llueve el paraguas de Miguel Torres no puede absorber toda la lluvia. Es una temporada larga y no hay una comparecencia pública para explicar lo que se diga de mí, no quiere decir que eso sea verdad o que yo acepte. Me dediqué a trabajar y a mantenerme en forma. Estoy orgulloso de mi comportamiento a lo largo de toda la temporada. En las dificultades se demuestra de cómo es cada uno. Demostré a mis compañeros y al club una parte que no conocían de mí. Me vendrán situaciones mejores”, subrayó

El 23 malaguista señaló que quiere jugar en el Málaga y ahabló de todo lo pasado en el Málaga, “El motivo de la rueda de prensa es que es mi primer partido. Durante todas las semanas salen otros compañeros a hablar de lo que pasa en la jornada anterior. Me gustaría centrar la rueda de prensa en el play off que tenemos por delante para volver a Primera División. La gente que me conoce sabe que no estoy para perder el tiempo. Me quité las redes sociales, no me aportaban nada y todos los debates que se forman forman parte de la sociedad. A veces priman más las visitas que acercar al aficionado lo que sucede, fue un proceso de crecimiento individual, de evolución personal. Paralelamente a lo que me pasó a nivel profesional, estoy en el equipo que quiero estar, he tenido una carrera que muchos hubieran querido tener, estoy en un momento bueno para aportar un granito más para el ascenso a Primera. Todo lo que me viene intento tomármelo como un crecimiento, visualizar u he cometido errores, tengo la conciencia tranquila. Estoy muy bien a nivel personal, no cambiaría nada, llevo una vida ejemplar. Ojalá pueda estar mucho tiempo más en Málaga aportando al club, Esta situación también le viene bien a la gente joven. a veces nos volvemos egoístas y cuando ves que un compañero vive una situación diferente le puede servir para evolucionar. Sé que he sido un ejemplo, así me lo han dicho ellos. Me siento muy bien, no puedo decir otra cosa”, puntualizó un Torres muy tranquilo y que espera que ahora solo se hable del playoff y del momento por el que pasa el Málaga.