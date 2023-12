Miguel Sánchez explica en COPE Málaga el reparto de alimentos en nuestro día a día de ejercicios

Cuando hablamos del reparto de alimentos en nuestro día a día, hay ciertos factores fundamentales a tener en cuenta dentro de esa organización nutricional. Uno de los primeros factores a tener en cuenta es, ¿cuánta actividad física realizo a lo largo del día?, al igual que por consiguiente debemos pensar, en qué momento del día realizas tu actividad física, y que tipo de actividad es? estos factores entre otros determinaran el reparto nutricional a llevar.

TIPOS DE ALIMENTOS

Independientemente del tipo de alimento y la cantidad que comamos, es importante incidir, que es recomendable hacer diariamente 4 o 5 comidas, repartidas de la siguiente manera.

- DESAYUNO

- MEDIA MAÑANA

- ALMUERZO

- MERIENDA

- CENA

No debes caer en el error de pensar que puedes comer toda la cantidad diaria de comida que necesita tu cuerpo, en tan solo 1 o 2 comidas, ya que este error, puede llevar al cuerpo a crear desajustes que perjudiquen a la salud más de lo que la ayuda.

CINCO COMIDAS

Cómo ya has leído anteriormente, la cantidad de comida debe ser mayor en el momento del día en el que realicemos mayor gasto energético, normalmente, cuando nos levantamos (desayuno) y antes de comenzar la segunda parte del día (almuerzo). Normalmente se suele recomendar un reparto nutricional y calórico cómo el que vas a leer a continuación.

Desayuno: Realizar un desayuno fuerte, rico en carbohidratos (pan, cereales, patata, batata)

Media mañana: Aquí normalmente, haremos ingesta de una pieza de fruta, de un lácteo, un puñado de frutos secos (que entren en la palma de la mano).

Almuerzo: Fíjate que aun a esta altura del día no has ingerido verdura, y con la proteína lo has hecho de una manera muy débil. Por lo tanto, aprovecharas esta comida para aporta esos nutrientes a tu cuerpo.

Merienda: Esta comida, suele ser la clave, para evitar los atracones nocturnos, ya que, haciendo una buena merienda, el apetito por la noche será menor, y con eso ayudarás a tu cuerpo a regularse.

Cena: Esta es la comida más estigmatizada cuando hablamos de nutrición. en la cena es importante tener en cuenta que cantidad de alimento hemos ingerido a lo largo del día, no para comer más si a lo largo del día no lo hemos hecho, sino para a portar a nuestro cuerpo los nutrientes que a lo largo del día no hemos aportado, cómo por ejemplo una buena ración de proteína (carne, pescado, huevos).