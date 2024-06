Un médico malagueño al cuidado del Circo del Sol: "Aquí no se te ocurre infiltrar a nadie"

El Circo del Sol o como se conoce originalmente, Cirque du Soleil están parando en Málaga durante este mes de junio. Se trata de uno de los espectáculos más impactantes que se pueden ver y que acoge a miles de espectadores ansiosos por presencia el show. Los números que llevan a cabo los acróbatas, trapecistas, son una de una gran dificultad y dejan sin respiración en algunos casos a los asistentes. Velando por la salud del elenco de artista se encuentra el doctor Vicente de la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors y colaborador de Deportes COPE Málaga.





El doctor nos cuenta como es la experiencia de tratar a unos artistas de circo: "No dejan de ser deportistas de alguna manera. Son números Acrobáticos en el 99%, son deportistas de alto nivel, muchos de ellos. Que han sido deportistas profesionales, incluso olímpicos. y buscan a alguien que los cuide, y he sido yo el elegido por segunda vez"









El Circo del Sol ofrece espectáculos por todo el mundo, es una multinacional, el doctor de la Varga explica como llega a convertirse en el "galeno" del circo: "El Circo del Sol es una empresa moderna que cuida mucho de sus trabajadores. De hecho, en el elenco del circo, que son 53 artistas, pero solo actúan 24 para que estén descansados y en caso de lesión tengan un sustituto. Tienen en plantilla dos fisioterapeutas con una sala de fisioterapia que está bastante bien. Lo que pasa que cada vez que llegan a una ciudad contactan con un centro médico deportivo o con un traumatólogo deportivo de referencia. Conmigo contactaron hace cinco años, en 2019, cuando llegaron con el espectáculo anterior. Alguien les habló de nosotros y tanto El doctor Juan Carlos Pérez Frías como yo fuimos los elegidos. Hace tres meses recibí un correo electrónico que si me interesaba volver a tener el cuidado de ellos mientras estaban aquí."

RUTINA

¿Qué es lo que se encuentra cuando acude al circo? "Ellos, están en cada ciudad uno, dos o tres meses, si te pilla al inicio de la estancia una lesión la puedes ir tratando, pero como te pille al final debes empezar de nuevo. Ellos suelen tener diez días de descanso cuando cambian de ciudad. No dejan de ser deportistas con los mismos condicionantes que los deportistas de élite. ¿Sabes? A mí me recuerda mucho a fútbol, la angustia por seguir trabajando, por jugar. Y por recuperarse lo antes posible, porque bueno, son chavales muy jóvenes y es su pasión. De alguna forma. También están labrando su carrera".

El doctor Vicente De la Varga junto a dos artistas del Circo del Sol









Sus servicios dan una cobertura global: "Lo que yo les ofrecí y les pareció bien, era hacer una cosa mixta, o sea, yo en principio voy todos los viernes por la mañana a ver como van y la evolución de los que están en tratamiento. Si por el camino surge un accidente, surge un problema, ellos me llaman a cualquier hora. También cuento con el apoyo de un médico general, que es José Antonio Trujillo."





En cuanto a la rutina, el doctor De la Varga nos desvela como es el día a día de un artista del Circo del Sol: "Entrenan 5 horas diarias, aparte del show, que son 2 horas. Según me explicaban, están 2 horas con una parte de tecnificación, cada uno en lo suyo, el que está en el trapecio, el que está en los aros, el que está en las cuerdas y luego tienen 3 horas de preparación física que ya es haciendo otro deporte, o bien haciendo musculación o corriendo. Al fin y al cabo hacen sus 8 o 10 horas de trabajo. Lo hacen como cualquier deportista de élite".





TIPO DE LESIONES

Con tanto entrenamiento y desgaste físico, su cuerpo se expone a lesiones que, en muchos casos, se parece a la de los deportistas: "En general son los acróbatas los más castigados por las lesiones. Pueden tener contracturas lumbares . Habitualmente en la extremidad superior, en los brazos, en el tronco y en el cuello, son por sobrecarga, porque generalmente todos los que son trapecistas. Los acróbatas que hacen los saltos mortales, hay un número de camas elásticas realmente impresionante, pues esa sobrecarga cae sobre las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, en las piernas suena sobre todo contusión y accidentes, es decir, una mala caída, un esguince. Su vida está en juego en cada número."









En deportistas es habitual las infiltraciones, para llegar una competición importante, pero en el Circo esto es inviable, ya que la vida del artista está en juego: "Aquí no se te ocurre a infiltrar a un artista para que actúe. En el caso de que un artista no pueda, ellos tienen los números duplicados. La infiltración realmente no te cura, lo que te hace es continuar. Este no es el caso de ganar la final de la Champions, no es así"