Manu Molina en COPE: “Sabemos de donde venimos, los errores del pasado no tienen que volver a darse”

Manu Molina habló en Deportes COPE Málaga en la mitad de la pretemporada. Con una sonrisa cuando habla del ascenso, porque es así, aún sigue presente en el vestuario. Ahora hay que llenar el tanque de gasolina para el regreso del Málaga a Segunda, “las pretemporadas sabemos como son, carga de piernas para llegar a tope al comienzo. Será una pretemporada corta, eso está bien, con el míster ya sabemos los conceptos, así que eso facilita mucho las cosas”, comenta.





El mediocampista onubense comenta además que, “la filosofía es la de que el grupo siguiera, este año creo que vamos a ir bien, la Segunda es diferente, son equipos más tácticos, más juntos, en Primera RFEF atacan más, a lo loco, dejan espacios, en Segunda no puedes tener fallos, mira el otro día con el Almería. La ilusión, ganas y hambre no se podrá dudar a este equipo”, dice.

Del ascenso comenta que, “del ascenso en Tarragona, solo puede decir que, ahora, con el tiempo, tener el grupo que tuvimos y ese vestuario fue clave. Yo me quedo con la comunión grada-equipo. Y de todo me quedo con el aeropuerto, fue increíble, lo más grande que yo he visto”.

Molina resalta el vestuario y la calidad humana, “la gente vio qué vestuario había, por eso fue ese tremendo apoyo. Nosotros abrimos las puertas, le dimos normalidad a todo. Es muy difícil volver en un año, por eso esto que hicimos es ya historia en el club, y creo que en el fútbol general”, dice.

ERRORES DEL PASADO

El mediocampista también echa la vista atrás en varios detalles, “yo en Zaragoza veía lo que firmaba el Málaga y nunca pensé que se iría al descenso, hay que aprender de eso”.

Sobre su temporada, la cual no tuvo un buen comienzo, Molina apuntaba que, “no lo pasé bien en el comienzo del año pasado, me costó trabajo coger el ritmo. A partir de enero ya jugué todo, hice lo que tenía que hacer, tuve la confianza del míster y eso fue clave. Me gusta jugar en cualquier parte del medio campo. Me gusta siempre tener el balón, no quiero correr detrás del balón, a nadie le gusta, me gusta más el balón”, dijo.

Sobre el traspaso de Roberto: “Yo creía que Roberto iba a seguir, al menos, un añito más. Yo incluso lo hablé con él. Hay que respetar su decisión, pero él sabe mi opinión. Él me pidió consejo y yo se lo di. Esperemos que algún día pueda volver”.

La no renovación del capitán Genaro: “En lo de Genaro poco podemos hacer. Es una pena sí, pero somos trabajadores del club y hay que aceptar estas decisiones. Yo me alegro por él que al menos siga jugando en Segunda.

PERMANENCIA

El gran objetivo del Málaga de este año es la permanencia, sumar cuanto más posible y al final ver si se da el golpe. Manu Molina lo tiene claro, “sabemos de donde venimos y donde hemos estado, los errores del pasado no tienen que volver a darse. Ahora que hemos conseguido volver, hay que dar continuidad a esto. Es un proyecto joven, pero con gente veterana. La Segunda es una categoría muy larga y todos quieren ascender”, señala.

El 12 malaguista apuntaba además que, “lo primero es conseguir los 50 puntos, y luego ya veremos, pero que no entren las ansias y la presión. Que sepa la gente que el objetivo es la permanencia, luego ya hasta donde nos dé”.

