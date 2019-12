Luis Muñoz: "Cumplo contrato y aún nadie me ha dicho nada de hacerme contrato profesional"

Luis Muñoz ha madurado y lo hace a pasos agigantados. Hizo ya su particular “mili” en Lugo y Córdoba tras un buen debut con el Málaga en el Camp Nou. El futbolista malagueño acaba contrato este verano. Su agente lleva su ampliación, aunque ofertas no le faltan. Sobre su futuro se sinceró en una entrevista en Deportes COPE Málaga y comentó que, “cumplo contrato este año. Esos temas los lleva mi agente, es algo en lo que no pienso. Siempre me comporté bien con el Málaga. Ahora mismo nadie me ha planteado nada de hacerme ficha profesional porque sabemos los problemas del club”, señaló.

Sobre el futuro de la entidad, se mantiene al margen, aunque como toda la Málaga futbolera le duele como malagueño lo que está sucediendo, “tampoco hay nada claro ni cierto sobre el futuro de la entidad. Nos encargamos en lo deportivo. Yo quiero que esto se solucione cuanto antes. Creo que no vamos a desaparecer ni nada de eso. Ha venido gente para trabajar y espero que todo acabe bien”, señaló.

Un jugador vital para Víctor

La explosión de los canteranos en momentos duros en Málaga no es nuevo y siempre dan el paso. La irrupción de Keidi Bare, Cristo, Ismael Casas o el propio Antoñín es una prueba más. Luis Muñoz puede jugar de central o de mediocentro y es en esa posición en el centro del campo donde mejor se desenvuelve, “es bueno jugar en varias posiciones. Me encuentro muy bien de mediocentro, pero hay que estar para lo que pida el entrenador. Me ayudan los veteranos, los jóvenes estamos para aprender y escuchar y si te tiran de las orejas es por nuestro bien”, apuntó. El Málaga debe empezar ya a tener en cuenta a Luis Muñoz como un jugador-franquicia de cara a futuro.