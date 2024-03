Juanpe en COPE Málaga sobre sus continuas lesiones: "A ver si echo yo las cartas a la gitana..."

Juanpe Jiménez, centrocampista del Málaga C.F., pasó revista en los micrófonos de Deportes COPE Málaga sobre su temporada y el momento que vive el equipo. No está siendo un año fácil para Juanpe, hasta el momento ha disputado 624 minutos, repartidos en 18 partidos. Las lesiones han impedido hasta el momento ver la mejor versión del jerezano.





LESIONES

La temporada comenzó torcida para él, en la primera jornada se rompió en Castellón la nariz, cuando regresó tuvo una lesión en los isquiotibiales y posteriormente otra en los aductores, como reconoce Juanpe no está siendo un año fácil: "Está siendo un año irregular por las lesiones y me está costando volver. Quiero hacer las cosas bien y llegar a final de temporada y llegar en el mejor momento al tramo final de temporada", explica Juanpe.





OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras el empate a cero frente al Sanluqueño, el Málaga perdió una buena oportunidad de recortar puntos a Castellón e Ibiza, algunos creen que el Málaga debe ser más ambicioso en los partidos fuera de casa: "Perdimos una oportunidad en Sanlúcar, tenemos que mirarnos a nosotros. Vienen unas finales ahora, estamos cerca del objetivo, debemos ganar cada partido. Da rabia, no porque no ganen los otros equipos, sino porque no ganamos nosotros. Nosotros salimos todos los partidos a ganar. Los equipos rivales se crecen contra nosotros para igualarnos. En campos pequeños con muchas disputas estamos más incómodos, pero debemos hacer valer nuestro juego. Vamos partido a partido, no descartamos nada. Si estamos física y mentalmente bien, vamos a tener nuestras opciones", argumenta el malaguista.

Este sábado a las seis de la tarde hay un interesante Castellón - Córdoba a las seis de la tarde que puede alterar la parte alta de la clasificación, Juanpe no tiene muy claro cuál puede ser el mejor resultado para el Málaga:





"Si nosotros no ganamos no vale de nada mirar a los demás equipos, cuanto más puntos se dejen los de arriba es mejor. No sé si lo mejor es un empate. Si gana el Córdoba seguirá estando por arriba nuestra... al final la realidad será la que tenga que ser. Cada partido es una final."

Juanpe es consciente que aún no se ha visto su mejor versión como jugador del Málaga y que su verdadero nivel se verá a partir de ahora: "No se ha visto al mejor Juanpe, estoy convencido de que voy a dar mucho más. No tengo que reprocharme nada, he tenido mala suerte con las lesiones. El mejor Juanpe debe salir en estos últimos partidos. Le he dado muchas vueltas a las lesiones, he tenido mala suerte, a ver si le echo yo las cartas a la gitana... hay que olvidarlo, ser profesional y llegar al final en el mejor momento."

PRESENTE Y FUTURO

El centrocampista del Málaga firmó este verano por tres temporadas con opción a dos más, tiene claro por donde pasa el objetivo suyo y del Málaga: "Yo he venido para ascender y no estar en esta categoría. La palabra ascenso y más en Málaga debe ser lo más bonito de vivir. Este es un proyecto muy bonito, cuanto antes estemos en segunda mejor para la ciudad".





???????????? 2?0?2?6?



