La fecha en la que Unicaja abrió por primera vez la puerta de semifinales: 20 de abril 1995

20 de abril, no del 90 como la canción del mítico grupo de Celtas Cortos, sino de 1995, ese día en el viejo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Unicaja lograba clasificarse por primera vez en su historia para las semifinales de la liga ACB tras eliminar al Estudiantes Caja Postal. Sólo unos días antes, en Ciudad Jardín y ante el mismo equipo, los Nacho Rodríguez, Ávalos, Kenny Miller, Ansley y compañía ya habían hecho historia al ganar el primer partido de play off por el título en la historia del club. Anoche, en Manresa, 29 años después de aquella primera vez, Unicaja conseguía meterse en su décimo quinta semifinal de liga ACB tras apabullar al equipo de Pedro Martínez por 63 a 86.

POR LA VÍA RÁPIDA

Con sus señas de identidad por bandera: defensa, intensidad, no dar un balón por perdido y correr durante 40 minutos, Unicaja lograba sacar de la pista a Baxi Manresa y cumplir los pronósticos que lo situaban como favoritos. Como apunta Ibón Navarro, no por esperado, deja de tener mucho mérito lo conseguido por Unicaja en la siempre complicada pista del Nou Congost: "Tiene mucho mérito lo que ha hecho este equipo para ganar así de esta forma y más con la baja de Perry o de jugadores que no están en su mejor momento", recalca el entrenador de Unicaja.

¡Así está el cuadro del #PlayoffLigaEndesa tras la clasificación para la semifinal de Unicaja!



?? @RMBaloncesto y @unicajaCB esperan a sus rivales en la semifinal pic.twitter.com/kPqorhy1Ia — Liga Endesa (@ACBCOM) May 21, 2024





Durante la primera década de los dos mil fue un clásico que Unicaja jugara las semifinales de la competición. Bien con Maljkovic al frente o con Scariolo, Unicaja casi siempre sacaba su billete para la antesala de la final. También lo logró durante dos cursos seguidos con Aíto García Reneses en el banquillo. La segunda década de los dos mil fue menos fructífera, solo paliada por la llegada de Joan Plaza que sí logro clasificar durante dos temporadas seguidas a Unicaja para semifinales y a punto estuvo de doblegar en un quinto partido en el Palau al Barça y meterse en la final, aunque finalmente, el tiro de Carlos Suárez no entró.

A LA ESPERA DE RIVAL

Con la tranquilidad de tener los deberes hechos y con un paquete de palomitas en la mano, los aficionados de Unicaja verán tranquilamente esta tarde el UCAM Murcia – Valencia, donde saldrá el rival para semifinales. Si Murcia gana ya habrá sellado su billete para Málaga, mientras que si lo hacen los valencianos habrá que esperar hasta el sábado por la noche. 40 minutos en juego y como dice el entrenador de Unicaja mucha presión en el ambiente

De las 14 veces anteriores, en solo en tres ocasiones, Unicaja logró clasificarse para la final, en 1995 derrotando al TDK Manresa, en 2002 al Estudiantes y la última vez que salió victorioso fue en 2006 eliminando al Joventut de Badalona de Riki, Rudy, Marcelinho y Archibald. Por segunda temporada consecutiva, Unicaja tiene la oportunidad de llegar a su cuarta final y lo hace dispuesto a todo y como decía Luis Guil, entrenados de Palencia y ayudante de Scariolo en la selección, este Unicaja tiene nivel para ganar la liga: "Unicaja es candidato a ganar la ACB, es de los mejores equipos no solo en España, sino también en Europa, podría competir sin dudas con los mejores de Euroliga":





El martes, a las ocho y media y con rival por definir, Unicaja comenzará a jugar la décimo quinta semifinales de su historia y lo hará sin miedo a nada ni a nadie.