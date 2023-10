Estas son las nuevas terapias para frenar la artrosis

La ortobiología se refiere a la parcela de la traumatología especializada en la regeneración del aparato locomotor mediante terapias biológicas que frenan y regeneran el desgaste de los tejidos, y es la parcela que está teniendo más auge, en la que más se está investigando y la que más publicaciones científicas genera actualmente. Se basa básicamente en regenerar el tejido desgastado, degenerado, para evitar que llegue a un punto en el que la única solución sea la cirugía. El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors, explica en COPE Málaga estas revolucionarias técnicas.

LAS ARTICULACIONES PRINCIPALES AFECTADAS

El ejemplo más claro es la artrosis de las articulaciones. La artrosis, entendida como el desgaste, el deterioro de las articulaciones no tiene, ni tendrá a medio plazo cura. Una articulación deformada por el desgaste no tiene más solución que una prótesis que sustituya la articulación o fijar la articulación, lo que denominamos una artrodesis, en las articulaciones para las que no existe una prótesis. Sin embargo, el deterioro de esa articulación en estadios precoces sí que tiene cura, o al menos podemos ralentizar su progresión.

En las articulaciones, las superficies que facilitan el movimiento entre los huesos que la forman es el cartílago articular, su desgaste se denomina condromalacia, y puede considerarse como el estadio más precoz de la artrosis. El cartílago se va desgastando, adelgazando y fisurando, y cuando desaparece por completo empieza a desgastarse el hueso y aparece la artrosis propiamente dicha, en la cual el hueso se va deformando progresivamente. Con una artrosis establecida no es posible regenerar nada, ya hay deformidad estructural, la única solución es la cirugía. Sin embargo, en la fase de condromalacia sí que es posible regenerar el cartílago y, revertir o al menos frenar, dependiendo del grado de desgaste, la progresión hacia la artrosis.





TERAPIAS REGENERATIVAS

La ortobiologia, las terapias regenerativas se basan en tres pilares, que son los que nos permiten regenerar tejidos e incluso órganos completos. El primero y más importante son las células madre, que son células que son capaces de convertirse, de evolucionar, de diferenciarse que decimos en medicina, y convertirse en las células propias del tejido que queremos regenerar. En el caso del cartílago las células madre se podrán convertir en condrocitos y sustituir la pérdida de estas células por el desgaste. En este caso las células madre se obtienen de la médula ósea o de la grasa subcutánea, que son reservorios de este tipo de células. Se extraen, se concentran o cultivan para aumentar su número y se implantan en la zona a regenerar.

Las células madre ayudan a acelerar la recuperación









El segundo pilar son los factores de crecimiento que son proteínas bioactivas que se encargan de preparar el entorno para que los tejidos se regeneren y estimulan la proliferación de las células madre. Los más empleados son los factores de crecimiento plaquetario, llamados así pq están acumulados en unos gránulos, los gránulos alfa localizados dentro del cuerpo de las plaquetas. Mediante ellos es como nuestro cuerpo se regenera. Cuando tenemos un corte, por la sangre llegan las plaquetas a la zona y forman un coágulo para detener la hemorragia. Para formar el coágulo y pegarse unas a otras tienen que activarse, y al activarse vacían su contenido, esos gránulos alfa que liberan las proteínas con actividad biológica, los factores de crecimiento que estimulan y dirigen todos los procesos de cicatrización y regeneración.

Los factores de crecimiento son empleados por deportistas de élite para acelerar su recuperación

Finalmente, el tercer pilar de la regeneración es el andamiaje, la estructura sobre la cuál las células madre estimuladas por lo factores de crecimiento pueden crecer y formar un tejido con una función determinada. Una vez depositadas en el andamiaje dejan de ser un grupo de células madre aisladas, forman una estructura, un tejido, con una función. En el caso del cartílago la de absorber el impacto y facilitar el deslizamiento. Esta es la faceta en la que estamos más retrasados. Se han desarrollado andamiajes con múltiples materiales, en forma de membranas, geles y es donde se está empleando la impresión 3D para crear estos andamiajes biológicos, pero aún no hemos conseguido el que reproduzca fielmente la estructura del cartílago original-





Estamos empezando, ya hay muchos avances, pero sin duda será la parcela de la traumatología, de la medicina en general, que más nos sorprenderá en los próximos años.

