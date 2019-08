Deon Thompson músculo al juego interior de Unicaja

Deon Thompson ha sido el segundo jugador presentado por el Unicaja de cara a la próxima temporada 2019-20, temporada tras Aleksa Abramovic, aunque Thompson fue el primer fichaje confirmado por el club para la presente temporada. El ala-pívot internacional con Costa de Marfil, tras jugar el pasado fin de semana con su selección dos amistosos en el Martín Carpena ante España y Filipinas, ha aprovechado su estancia para pasar el pertinente reconocimiento médico y presentarse con su nuevo equipo.

Deon Thompson mide 2,04 m, cumplirá 31 años en septiembre y ha firmado por dos temporadas. El jugador en su presentación, aún sin la camiseta oficial del club que se presentará a finales de agosto, se muestra ambicioso en su etapa en Málaga: "Creo que todos queremos ganar, siempre es especial, obviamente este año es la Copa del Rey aquí en Málaga, querremos mostrar lo mejor de nuestro equipo, del club, y dar lo mejor durante este tiempo. Creo que con el equipo que tenemos vamos a ser muy, muy competitivos en la Eurocup. Cada club quiere jugar al máximo nivel posible para retornar a la Euroliga"

Durante el acto, Thompson se mostró contento por su llegada a Málaga, la que será su segunda experiencia en la Liga Endesa tras su paso durante año y medio por el San Pablo Burgos. “Estoy muy contento de estar finalmente aquí, de vestir los colores de este equipo. Siento que ha sido como una espera larga, este es un equipo en el que siempre quise jugar y una ciudad en la que siempre quise vivir. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí por dos temporadas y de ser capaz de conseguir algo en la ACB y también en Europa. Estoy deseando empezar este reto aquí en Málaga.Fue una decisión fácil aceptar la propuesta de Uicaja. El club, el equipo, lo unes con la ciudad y lo pones todo junto… es un lugar como ningún otro".

Preguntado sobre sus conocimientos acerca del Unicaja, el jugador ha afirmado estar muy al tanto: "En el pasado el club ha tenido una historia rica, con algunos campeonatos. El último en 2017, en la Eurocup contra Valencia fue un partido emocionante, recuerdo haberlo visto en televisión. Sé mucho sobre el club".

Asimismo, Thompson ha declarado que contactó con antiguos jugadores del Unicaja que le animaron a venir a Málaga. "Obviamente hablé con jugadores que han estado aquí. Lo hice con Jeff Brooks hace poco, ya que jugué con mi selección, Costa de Marfil, contra la suya, Italia, y hablamos y me dijo que me encantaría estar aquí. Con Brian Roberts, que ahora vive en Carolina del Norte, que es donde vivo, también hablé. Cada jugador con el que he hablado sobre el club me ha dicho cosas increíbles del Unicaja".

El siguiente es ser presentado será Volodymir Gerum que lo hará este miércoles.