El Ciudad de Málaga y Fundación Victoria renuevan su compromiso con la escuela de balonmano Down

El Club Balonmano Ciudad de Málaga y la Escuela Deportiva Fundación Victoria, en colaboración con la Asociación Síndrome de Down y la Fundación Unicaja, pondrán en marcha el próximo mes de octubre, y por segundo año consecutivo, un taller de balonmano destinado a chicos y chicas con síndrome de Down. Es una de las muestras de apoyo al deporte y de paso contribuir a que se integren también en el balonmano las personas con Sindrome de Down.

Y es que desde el club deportivo y desde la escuela dependiente de la Fundación Victoria se congratulan de la experiencia del año anterior, calificada de “éxito” y “enriquecedora”, por lo que ambas entidades no han dudado en renovar esta iniciativa “que, posiblemente, con el crecimiento del taller en número de jugadores y jugadoras, acabará formándose un equipo que compita en liga regulada”, revela el presidente del Ciudad de Málaga, Alberto Camas. La experiencia del pasado año fue gratificante para todos las personas que participaron en este taller de balonmano destinado a este tipo de personas.

Los entrenamientos se efectuarán todos los viernes, de 17.00 a 18.00 horas, en la pista cubierta del colegio diocesano Cardenal Herrera Oria, en el Pasaje de los Almendrales, junto al Seminario. Los responsables del Ciudad de Málaga confían en que sea como el pasado año, todo un éxito de aprendizaje y de participación.

El taller de balonmano para chicos y chicas con síndrome de Down, que comenzará el próximo 4 de octubre, será impartido por profesionales experimentados y cualificados en Educación Especial. La inscripción es gratuita y puede formalizarse a través de la institución Down o en el correo ‘escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es’.