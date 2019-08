Cientos de malaguistas se manifiestan contra la gestión de Al Thani

Buena parte de los aficionados del Málaga se muestran intranquilos ante la paralización de la planificación del Málaga C.F. Queda menos de una semana para que se inicie la liga y el técnico, Víctor Sánchez del Amo, desconoce con qué jugadores podrá contar este sábado en el Sardinero ante el Racing de Santander. El Málaga está obligado a equilibrar su masa salarial si quiere para poder inscribir al máximo número de jugadores. El club está obligado a desprenderse de los jugadores que perciben las fichas más altas o de aquellos que puedan dejar mayor cantidad de euros en caso de traspasos. La dirección deportiva, encabezada por Caminero, tiene varias operaciones perfiladas que le podrían dar aire al Málaga en la planificación, pero siempre se encuentran con la misma traba: el presidente del club, Al Thani, se niega a firmar los contratos pactados. Esta actitud del propietario de la entidad pone en claro riesgo de supervivencia a la entidad que tiene hasta el 2 de septiembre, día del cierre del mercado para poder equilibrar sus cuentas.

Un buen número de la aficición blanquiazul ya ha dicho basta y convocados por el "Fondo Sur 1904" se echó a la calle para reclamar a Al Thani mayor celeridad e implicación en la gestión del Málaga. Unos 400 aficionados, muchos menos de los que se esperaban, se congregaron en la denominada "recta de tribuna" para presionar al jeque para que cambie de actitud. Con gritos de "Al Thani vete ya" o "El Málaga somos nosotros" los seguidore mostraron su rechazo a la actual gestión del club. Otros aficionados también portaron distintas pancartas "Viberti, Migueli... Glorioso pasado, la afición siempre presente, Al-Thani, ¿cuál es nuestro futuro?" o una más con "El Málaga es orgullo y pasión, Al-Thani dimisión".

La marcha discurrió por los aledaños del estadio de la Rosaleda y un representante de Fondo Sur 1904 fue el encargado de dirigir unas palabras a los asistentes: "Llevamos un verano bastante parado, esto no puede seguir así, estamos a una semana de que comience la Liga, no hay movimiento, no sabemos si el objetivo del equipo es el ascenso o la permanencia y aquí hemos venido a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del presidente, está demorando muchas firmas de altas y bajas y venimos a mostrar nuestros descontento." En los próximos días se verá si la reivindicación de la afición surte el efecto deseado.