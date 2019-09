Carlos Suárez: "Nuestro objetivo es volver a Euroliga"

Unicaja prosigue su trabajo de pretemporada con la vista puesta en el debut liguero del 25 de septiembre en el Nou Congost ante el Baxi Manresa. El equipo ya ha disputado sus primeros partidos de pretemporda y volverá a jugar este viernes y sábado en el Torneo de Getafe ante Gran Canaria y Estudiantes. El capitán de Unicaja, Carlos Suárez analizó en los micrófonos de Deportes COPE Málaga como está transcurriendo el trabajo del equipo: "Las pretemporadas son la parte de las temporadas que el jugador más odia. Hay mucha carga de trabajo mucho entrenamiento. Ya tenemos ganas de que llegue el 25 y comience la liga. Nos hubiera gustado ganar los dos primeros partidos de pretemporada, pero hay que ser realistas. Tenemos mucha carga de piernas y eso también nos hizo no estár muy acertados en el lanzamiento exterior"·

Suárez analiza las características del "nuevo" Unicaja: "Somos un equipo más físico y eso que nos faltan jugadores. Somos un equipo muy largo y esa energía hay que llevarla al campo de defender y correr. El estilo de juego de campo abierto es una de nuestras características y el público del Carpena se van a divertir"

Adams y Abramovic acapararon los focos en los dos primeros partidos de pretemporada ante el Zenit y el Real Madrid: "Son muy verticales y potentes. Ejim y Toupanne también son muy físicos y también Thompson. Somos un equipo completo con mucho talento físico yo diría de los mejores de la liga", explica Suárez y proseguía: "Somos un equipo completo con jugadores que pueden doblar posiciones. Pido que no hayan lesiones porque el año pasado nos hicieron mucho daño y eso creo que lo ha tenido en cuenta el club a la hora de confeccionar la plantilla"

El capitán de Unicaja también se mostró ambicioso a la hora de definir los objetivos para la temporada: "Ilusión nos hace también la Copa del Rey, que es en Málaga. Tiene que ser una motivación extra. Tuvimos la desgracia de hace cinco años de la Copa del Rey de 2014 en Málaga que perdimos ante el Zaragoza, y eso nos tiene que hacer ilusión. Pero no debemos centrarnos en una competición, porque al final la experiencia me dice que ni una cosa ni la otra. Tenemos que ir partido a partido e intentar llegar lo más lejos posible en la Liga ACB . Nosotros queremos ganar la Eurocup, porque es la fórmula más rápida y más segura de alcanzar uno de nuestros objetivos que es la Euroliga. Tenemos la Eurocup como algo bonito por lo reciente, porque cómo fue hace dos años ese título. Pero no nos podemos descentrar de la ACB y la Copa del Rey. Está claro que no podemos asegurar nada, pero de ilusión se vive, y tenemos que tener aspiraciones en la vida, y el deportista más. Tenemos que tener ambición, de poder hacer algo grande. Partido a partido y no centrarnos sólo en la Eurocup"., palabra de capitán.