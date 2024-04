Así te hemos contado el Málaga 0 - Real Murcia 0

El Málaga no pasó del empate a 0 en La Rosaleda ante el Real Murcia. El equipo malaguista sumó su tercera igualada consecutiva como local. El colegiado del partido Sánchez Sánchez fue el portagonista involuntario del partido. El Málaga reclamó un penalti sobre Víctor García,que caía en el área cuando estaba sólo ante la portería del Murcia, y una segunda amarilla a Ferreiro, que había dado a balón en la falta que le señalizaron.

El Málaga tuvo las mejores ocasiones del partido, el Murcia tenía claro su guion de partido y no expuso nada durante todo el partido. Alfonso Herrero fue un mero espectador del encuentro. Pudo marcar Víctor García con un lanzamiento de falta en la primera parte, pero su lanzamiento fue despejado por Manu García.

El Málaga siguió con el mismo guion en la segunda parte y Ferreiro, que salió en la segunda parte, tuvo la ocasión más clara que su lanzamiento se estrelló en el larguero. Cuando el Málaga tocaba zafarrancho llegó la expulsión de Ferreiro y el partido se acabó.

Pellicer: “No quiero ningún tipo de excusas. Tenemos que ser mejor que el rival y del árbitro. Ser mejores, no hay más. Me quedo con lo positivo que fue que siempre lo intentamos. Me sabe mal por la gente, que no falla. Al final, todos los equivocamos” pic.twitter.com/KpVSQ6D8JP