Pocas novedades sobre las inscripciones de los cuatro jugadores que tiene el Málaga en la rampa de entrada. Pero a día de hoy esto es imposible saber si no hay salidas confirmadas. Ndiaye no acaba de cerarr su salida al equipo saudí del Al Shabab cuando todo parecía ir bien encaminado. y las salidas de keko y Juanpi están atascadas, no hay nada claro, por lo que ello imposibilita a Víctor saber si podrá contar con los nuevos.

Por su parte, el equipo malaguista desarrolló hoy en el Ciudad de Málaga la penúltima sesión de entrenamiento antes de visitar este domingo al Girona en Montilivi. No se produjeron excesivas novedades al respecto de las jornadas anteriores en lo que a altas o bajas se refiere. El meta juvenil Adrián rotó con Kellyan en la portería y por lo demás se ejercitaron los mismos sin el rescindido Gönen y ni el lesionado Ismael Casas, que se une en la enfermería a Luis Hernández, Mula y Tighadouini.

Estos tres últimos realizaron labor específica sobre el césped y el holandés de ascendencia marroquí se dejó ver mientras el grupo realizaba labores con las miras al duelo del domingo. Sigue al mismo ritmo Lombán, y dentro de la rueda todos los jugadores con opciones de salir de aquí al lunes y los dos fichajes no inscritos José Rodríguez y Okazaki.

El equipo desarrollará este sábado la última sesión de trabajo en La Rosaleda (09:30 horas) antes del anuncio de la convocatoria y de la rueda de prensa del técnico Víctor Sánchez del Amo. El viaje será a las 14:40 tras alterarse el plan debido a un huelga en el aeropuerto de Barcelona.