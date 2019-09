(80-88) Unicaja suma su segunda derrota seguida en un comienzo para olvidar

No pudo ser. Unicaja consumó en el Martín Carpena la segunda derrota seguida de la temporada en una semana para olvidar. El equipo malagueño en un partido muy disputado selló la segunda derrota y eso que empezó a base de buen juego físico y el acierto que no tuvo ante el Manresa en la primera jornada. Pero no le bastó en una segunda parte para olvidar.

El primer cuarto fue de Unicaja. El cuadro malagueño comandado por un gran Jaime Fernández fue el que llevó la manija del equipo verde. Los malagueños se presentaban en casa con las nuevas caras y estas no defraudaron, aunque esto acaba de empezar y lesqueda aún mucho. Fue siempre por delante el equipo malagueño. Tenerife avisaba, Huertas en la dirección y un ex que se presentaba en casa de nuevo, Dani Diez, eran los más acertados, pero los de Vidorreta fueron de más a menos.

Era un duelo regular, los dos anotaban y fallaban de cara al aro. Se escababa Unicaja al borde del descnso con dos triples casi seguidos. Era un partido en el que Unicaja dominaba en el marcador. Los dos primeros cuartos fueron de Unicaja. Los nuevos agradaron. En el bando tinerfeño, Shermadini estuvo bien y se apoyaba con Marcelinho Huertas, que junto con Salis y Dani Diez estaban manteniendo a Iberostar Tenerife ante Unicaja, aunque los verdes golpeaban con Wazcynski y sobre todo con Deon Thompson. Al descanso 41-38 para Unicaja.

Tras el mdescando Unicaja se desinfló y Tenerife se fue arriba y con un gran acierto de cara al aro, fuerza en defensa y mucho movimiento, los de Vidorreta remontaron y se pusieron hasta nueve arriba (44-53). Dani Diez estaba desatado. Fue el mejor en los tinerfeños. Él y Salin estaban sentenciando a Unicaja. Los de Casimiro tenían que remar mucho. A falta de un cuarto, el equipo amarillo tenía la victoria en la mano. Eran trece puntos que salvar. De más a menos fue Unicaja en este partido que Tenerife dominó.

El final de partido fue eléctrico. El Martín Carpena fue un hervidero y Unicaja se conectó a tiempo. Dos triples seguidos hizo que el marcador a fata de 3:42 estaba muy apretado 71-75. Vidorreta plantó una buena defensa y se sacudió los ataques con fuerza de Unicaja. Díez y Salin estaban siendo los ejecutores de Tenerfe. En el último minuto el partido lo tenía en la mano el equipo canario. Todo estaba apretado 74-81. Un triple de Sasu Salin dejó la victoria ya en la casilla tinerfeña. Partido perfecto de los amarillos en el segundo tiempo que deja muy tocado a Unicaja que aun no ganó en Liga ACB.