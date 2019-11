(1-0) El Málaga se topa con sus propios errores

No pudo ser y de nuevo los viejos fantasmas se le aparecieron al Málaga en Ponferrada. Es cierto que el rival no hizo mucho más que esperar su momento, esperar al fallo del Málaga y lo hizo el veterano Yuri De Souza. El Málaga en la toma de decisiones no estuvo fino, no fue el de las dos últimas jornadas y no vio puerta. Tuvo ocasiones, el control y el dominio del balón, pero nada ante la portería de caro. Así, poco más se puede hacer. Esta liga está para el sufrimiento.

El cuadro costasoleño buscó adelantarse en el marcador desde los primeros compases del partido. Los blanquiazules -de rosa en esta ocasión- tuvieron varias ocasiones para lograrlo con un juego rápido e incisivo por bandas que produjo diferentes situaciones próximas al gol. Hicham y Antoñín se repartieron las más claras en la primera mitad, mientras que Munir respondió de manera soberbia a las dos aproximaciones del cuadro local. La primera de ellas, un disparo lejano y preciso de golpe franco directo en el 28’, el guardameta mostró su solvencia blocando sin dificultad el cuero. Con el resultado inicial de 0-0 se llegó al descanso.

La segunda mitad no comenzó con buen pie para los malaguistas, ya que el defensor Lombán tuvo que ser sustituido por Diego González por una dolencia muscular en el 49’. Ambos conjuntos pugnaron por dominar el esférico en la zona ancha del campo el resto del duelo. Adrián tuvo en sus botas una nueva ocasión para anotar su cuarto tanto personal tras una gran jugada personal de Antoñín; el balón, desafortunadamente, salió muy cerca del poste en el minuto 67. Cuando el encuentro entraba en su recta final, el veterano delantero de la Ponferradina Yuri logró adelantar a los suyos (1-0, 81’). Apenas pasados tres minutos, de nuevo Yuri estuvo muy cerca de multiplicar su ventaja, pero Mikel evitó con un despeje de cabeza bajo palos el 2-0.

En el último suspiro del partido, Adrián volvió a rematar con la testa un envío desde la línea defensiva, pero el cancerbero contrario blocó el intento. Con el pitido final del colegiado, el 1-0 se convirtió en el resultado definitivo.

1 Ponferradina: Caro; Son, Russo, Diori, Ríos Reina; Sielva, Larrea; Isi, Kaxe (Asier Benito, 72'), Nacho Gil (Valcarce, 62') y Yuri (Saúl Crespo, 88').

0 Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Lombán (Diego González, 50'), Mikel Villanueva; Renato (Lorenzo González, 85'), Keidi Bare, Adrián, Pacheco (Juanpi, 62'); Antoñín y Hicham

Árbitro: Santiago Varón Aceitón (Comité Balear). VAR: José Antonio López Toca. Mostró tarjetas a Villanueva (28'), Keidi Baré (28'), Larrea (68').

Incidencias: El Toralín. 5.700 espectadores. Llovió durante el encuentro. Víctor Sánchez del Amo vio el partido en una cabina debido a su sanción de dos partidos.